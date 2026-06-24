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Surgeons washing hands before operation
Egészség

Döbbenetes dolgot találtak a csapvízben ebben a forgalmas magyar kórházban: azonnal lépnie kellett az intézménynek

Pénzcentrum
2026. június 24. 15:25

A nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház vízhálózatában mikrobiológiai eltéréseket mutattak ki, ami miatt több épületben is azonnali vízhasználati korlátozást léptettek életbe. Az intézmény már megkezdte a hálózat fertőtlenítését, és jelezte, hogy a betegellátás továbbra is zavartalan és biztonságos - írja a 24.hu.

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A vízminőség-ellenőrzés során feltárt probléma miatt a kórház haladéktalanul megelőző intézkedéseket vezetett be. A korlátozások négy részleget érintenek, mégpedig a Kardiovaszkuláris Centrumot (CVC), a Sebészeti Tömböt, a Rehabilitációs épületet, valamint a Belgyógyászati Tömböt.

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Ezeken a területeken a szakemberek az előírásoknak megfelelően szüneteltetik a megszokott vízhasználatot, és alternatív megoldásokkal garantálják az ellátást.

A vizsgálati eredmények megismerése után az intézmény azonnal megkezdte a rendszer fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat. A kórházi dolgozók a kialakult helyzetben megkövetelt, szigorú higiéniai előírásokat alkalmazzák.

Az intézmény a hatóságokkal együttműködve folyamatosan nyomon követi a helyzetet, és megnyugtatta a betegeket, valamint a hozzátartozókat, hogy minden intézkedést a megelőzés és az egészségük legmagasabb szintű védelme érdekében hoznak meg.
Címlapkép: Getty Images
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