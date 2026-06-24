2026. június 24. szerda Iván
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
SUI
Svájc 2 1 Kanada
CAN
 Vége
B csoport
BIH
Bosznia-Hercegovina 3 1 Katar
QAT
 Vége
B csoport
SCO
Skócia Brazília
BRA
 Csütörtök 00:00
C csoport
MAR
Marokkó Haiti
HAI
 Csütörtök 00:00
C csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy hideg téli reggelen egy jávorszarvasbika pózol, skandi, skandinavlotto
Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai a 26. héten, 2026-ban

Pénzcentrum
2026. június 24. 22:03

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/26. heti nyerőszámait 2026. június 24-én este. Ezen a nem született telitalálatos szelvény, ezért a követhező héten a várható főnyeremény 260 millió forint lesz. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 26. héten:

5; 8; 12; 13; 16; 20; 27.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 26. héten:

2; 4; 7; 9; 12; 28; 34.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, ezért a 27. héten szerdán, a következő sorsoláskor, a várható főnyeremény 260 millió forint lesz.

További nyeremények:

  • 6 találat: 55 darab, egyenként 260 755 forint
  • 5 találat: 2621 darab, egyenként 5470 forint
  • 4 találat: 35 547 darab, egyenként 2090 forint

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #skandináv lottó #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #skandi #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #skandináv #pénzcentrum lottószámok #skandinavlotto

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:03
21:59
21:03
20:26
20:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 24.
Meghökkentő döntést hoztak a magyar családok: sokkal többet utaznak, pedig nem nagyon van miből
2026. június 23.
Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia
2026. június 24.
Ezek a legpiszkosabb városok 2026-ban: megdöbbentő, mit gondolnak a turisták Budapestről
2026. június 24.
Kevesen ismerik ezt a mesés magyar falut: bivalyok szomszédságában éledt újjá a romos grófi malom
2026. június 24.
Ezek a világ leggyűlöltebb országai: meglepő helyen futott be Magyarország - azért ezt nem gondoltuk volna
NAPTÁR
Tovább
2026. június 24. szerda
Iván
26. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kiderült, mi okozhatta Scherer Péter halálát: megszólalt Mucsi Zoltán
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 23. héten
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 22. játékhéten
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 21. játékhéten
5
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 20. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konvertibilitás
Korlátlan átválthatóságot jelent. Teljes konvertibilitás esetén a korlátlan átválthatóság kiterjed mind a deviza-belföldiekre, mind pedig a deviza-külföldiekre a folyó és a fizetési műveletek terén.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 24. 20:26
Ilyen kánikulát ma élő ember még nem nagyon látott: így söpör végig Európán a pusztító omega-blokk
Pénzcentrum  |  2026. június 24. 20:00
Megdöbbentő belső jelentés szivárgott ki Oroszországból: már Putyin legbelső köreiből is a háború azonnali leállítását akarják
Agrárszektor  |  2026. június 24. 20:28
Nem akármilyen barack jelenhet meg sok piacon: innen hozzák