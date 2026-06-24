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A Skandináv lottó nyerőszámai a 26. héten, 2026-ban
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/26. heti nyerőszámait 2026. június 24-én este. Ezen a nem született telitalálatos szelvény, ezért a követhező héten a várható főnyeremény 260 millió forint lesz.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 26. héten:
5; 8; 12; 13; 16; 20; 27.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 26. héten:
2; 4; 7; 9; 12; 28; 34.
Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, ezért a 27. héten szerdán, a következő sorsoláskor, a várható főnyeremény 260 millió forint lesz.
További nyeremények:
- 6 találat: 55 darab, egyenként 260 755 forint
- 5 találat: 2621 darab, egyenként 5470 forint
- 4 találat: 35 547 darab, egyenként 2090 forint
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