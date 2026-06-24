A felhívás szerint a komplexum 15 hektáros területen fekszik, amelyből 11 hektárt két tó vízfelülete tesz ki.
Ezek a legpiszkosabb városok 2026-ban: megdöbbentő, mit gondolnak a turisták Budapestről
A városok fejlődését általában a gazdasági teljesítmény, az életszínvonal vagy az infrastruktúra alapján mérjük. Van azonban egy kevésbé látványos mutató is, amely sokat elárul egy település működéséről: a hulladékkezelés. Ahogy nő a népesség és a fogyasztás, úgy keletkezik egyre több szemét, amelynek összegyűjtése és kezelése komoly kihívást jelenthet. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában azt vizsgáljuk meg, mely városok küzdenek a legnagyobb hulladékproblémákkal, de megnézzük azt is, hogyan látják ugyanezt a kérdést a turisták.
A világ legszennyezettebb városait bemutató rangsor alapján a probléma elsősorban Dél-Ázsiában koncentrálódik. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtésének listája élén a pakisztáni Lahore áll, de a legrosszabb helyzetű városok között szinte kizárólag indiai és pakisztáni nagyvárosokat találunk. Kanpur, Delhi és Varanasi is az élmezőnyben szerepel, de a rangsor alapján Kína szintén erősen felülreprezentált, és a listán néhány afrikai és közel-keleti város is megjelenik.
A jelenség mögött elsősorban a gyors urbanizáció áll, hiszen ezekben a régiókban a népesség rendkívül gyorsan növekszik, miközben a hulladékkezelési infrastruktúra sok esetben nem tud lépést tartani a fogyasztás és a városi terjeszkedés ütemével. A probléma így nemcsak esztétikai, hanem környezeti és egészségügyi kérdéssé is válik. Érdekes ugyanakkor, hogy ezen a listán egyetlen európai vagy amerikai város sem szerepel.
Létezik azonban egy másik rangsor is, amely nem objektív hulladékadatokkal dolgozik, hanem turisták véleményét elemzi. Az összeállítás angol nyelvű Google-értékelések alapján készült, és azt vizsgálta, milyen gyakran panaszkodnak a látogatók a városok tisztaságára. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott lista élén pedig meglepő módon Budapest szerepel.
Az elemzés szerint a vizsgált értékelések közel 38 százalékában jelent meg valamilyen negatív megjegyzés a főváros tisztaságával kapcsolatban. Ez elegendő volt ahhoz, hogy Budapest a rangsor első helyére kerüljön. A dobogón olyan világhírű turistacélpontok szerepelnek még, mint Róma, Párizs vagy Las Vegas. Az első húsz helyezett között több olasz, spanyol és amerikai város is feltűnik, de megtalálható Frankfurt, Brüsszel, Kairó vagy Heraklion is.
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