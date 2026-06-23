Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 23.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. június 23.
Névnap
Zoltán
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Deviza árfolyam
EUR: 352.99 Ft
CHF: 381.93 Ft
GBP: 409 Ft
USD: 308.99 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 44920 Ft
MOL: 3818 Ft
RICHTER: 11860 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.06.24: Döntően derült vagy gyengén felhős, napos időben lesz részünk. Néhol zápor, zivatar nem kizárt. Az északias szél megélénkül. Hajnalban jórészt 14, 19 fokra van kilátás, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb idő a belvárosokban, vízpartoknál, magasabban fekvő helyeken lesz. Délután 30, 35 fok valószínű.
2026.06.25: Derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északias szél a keleti országrészben megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható, hűvösebbre a hidegre hajlamos helyeken, melegebb időre továbbra is a vízpartok mentén, a városok belsejében és a magasabban fekvő helyeken számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakulhat.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nincs, de a hőség folytatódik. Nő a hőterhelés, legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhetnek. Ügyeljünk a folyadék pótlására és a bőrvédelemre! (2026.06.22)
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