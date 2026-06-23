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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 23.)
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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 23.)

Pénzcentrum
2026. június 23. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. június 23.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.06.24: Döntően derült vagy gyengén felhős, napos időben lesz részünk. Néhol zápor, zivatar nem kizárt. Az északias szél megélénkül. Hajnalban jórészt 14, 19 fokra van kilátás, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb idő a belvárosokban, vízpartoknál, magasabban fekvő helyeken lesz. Délután 30, 35 fok valószínű.

2026.06.25: Derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északias szél a keleti országrészben megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható, hűvösebbre a hidegre hajlamos helyeken, melegebb időre továbbra is a vízpartok mentén, a városok belsejében és a magasabban fekvő helyeken számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakulhat.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nincs, de a hőség folytatódik. Nő a hőterhelés, legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhetnek. Ügyeljünk a folyadék pótlására és a bőrvédelemre! (2026.06.22)

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Eladási nettó és bruttó árfolyam
Az állampapírok jegyzése és kereskedése az árfolyam alapján történik és ebből adódik a piacon elérhető hozam (ld. hozam oszlop alább). Egy elméleti példában szereplő egyszerű kötvényt a névérték (pl. 10 ezer forint) 100%-án bocsátanak ki, és ahogy haladunk előre az időben az első kamatfizetésig (esedékesség napja), úgy a piacon elérhető nettó árfolyamhoz hozzá kell adni a még kifizetetlen kamat időarányos részét is. E két tétel összege adja a bruttó árfolyamot, amely mellett ténylegesen hozzá juthatunk a megvásárlandó papírunkhoz.

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