A Lidl június 25-től új nyári kollekcióval készül a fesztiválszezonra és a vakációra.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 24.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. június 24., szerda.
Névnap
Iván
Friss hírek
- Meghökkentő döntést hoztak a magyar családok: sokkal többet utaznak, pedig nem nagyon van miből
- Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia
- Elképesztő különbségek: egyes országokban napokat, máshol heteket kell dolgozni ugyanazért a pénzért
- Jól járhatnak az élelmes nyaralók 2026-ban: így spórolhatsz százezreket a szálláson főszezonban
- Óriási tévedés a magyar munkaerőpiacon: tízezrek kerülhetnek partvonalra, miközben rajtuk múlhat a cégek túlélése
- Újkori aranyláz dúl a világpiacon: durván elkezdett ez a két nagyhatalom betárazni - vajon mire készülnek?
Deviza árfolyam
EUR: 355.7 Ft
CHF: 385.98 Ft
GBP: 412.92 Ft
USD: 312.93 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 45300 Ft
MOL: 3750 Ft
RICHTER: 11930 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.06.25: Túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
2026.06.26: Túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban javarészt 13, 18 fokra számíthatunk, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb idő a belvárosokban, vízpartoknál, magasabban fekvő helyeken lesz. Délután 32 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nincs, de a hőség folytatódik. Nő a hőterhelés, legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhet. Ügyeljünk a folyadék pótlására és a bőrvédelemre! (2026.06.23)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Brutális hőség közelít Magyarországra, jönnek a trópusi éjszakák: mutatjuk meddig emelkedik a hőmérséklet
Nemcsak a nappalok, hanem az éjszakák is egyre forróbbak lesznek, országos tisztifőorvos emiatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el.
A Pénzcentrum friss utazáskutatása több mint kétezer válasz alapján azt mutatja, hogy a magyarok továbbra is erősen ragaszkodnak a pihenéshez
Rendkívüli bejelentést tettek a hazai közlekedésről: sorsfordító változás előtt állnak a magyar ingázók
Társadalmi egyeztetés keretében több jelentős közlekedési fejlesztés, valamint egy stratégiai program előkészítésében is részt vehetnek a fővárosiak a következő hetekben.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a megfelelő folyadékpótlás kulcsfontosságú. Nem érdemes megvárni a szomjúságérzet kialakulását, a vizet folyamatosan pótolni kell.
A mobilházak 2026-ra végleg betörték az európai nyaralási piacot.
A héten fokozatosan erősödik a kánikula Magyarországon, a hétvégére pedig a csapadék is teljesen megszűnik, miközben a hőmérséklet akár a 38 fokot is elérheti.
A Pénzcentrum 2026. június 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Több vármegyére is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet keddre, miután az ország egy részén zivatarok, viharos széllökések, jégeső és felhőszakadás is kialakulhat.
Bár az európai turisztikai szolgáltatások ára továbbra is emelkedik, a magyar utazók idén mégis kevesebbet fizethetnek a külföldi nyaralásért.
Zivatarok, felhőszakadás, jégeső és tartós hőség miatt is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet keddre.
A szakértők szerint a kontinens felkészületlen erre a jelenségre, mivel a légkondicionáló berendezések elterjedtsége messze elmarad a szükségestől.
Az intézkedés a turisták mellett a tartósan Japánban élőket is közvetlenül érinti.
Ma még többfelé kell zivatarokra és felhőszakadásokra számítani, a következő napokban azonban egy nyugat felől érkező anticiklon hatására stabilizálódik a légkör.
Idén nyáron 160 úti cél érhető el a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, a transzatlanti járatok pedig az átszállások révén még több kaput nyitnak meg az...
A nyári szezon kezdetével heves vita robbant ki Horvátországban a fagylalt drasztikus drágulása miatt.
Ajaj! Most akkor tényleg baj van a horvátországi tengervizekkel? Erről minden magyar turistának tudnia kell
Bár Horvátország az ötödikről a tizenkettedik helyre csúszott vissza a kiváló minősítésű európai fürdővizek legfrissebb rangsorában, az Adriai-tenger vízminősége valójában nem romlott.
Miközben a hőmérséklet hétfőn többfelé 35 fok közelébe emelkedik, a délutáni óráktól egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok.
Hétfő reggel térdelt le a MÁV a győri vonalon: az M1-es autópályán is katasztrófa közlekedni, érik a káosz
A győri fővonalon akár egy órával hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban.