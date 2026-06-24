Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 24.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. június 24., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.06.25: Túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.

2026.06.26: Túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban javarészt 13, 18 fokra számíthatunk, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb idő a belvárosokban, vízpartoknál, magasabban fekvő helyeken lesz. Délután 32 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nincs, de a hőség folytatódik. Nő a hőterhelés, legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhet. Ügyeljünk a folyadék pótlására és a bőrvédelemre! (2026.06.23)

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