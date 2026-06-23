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Bedurvul a kánikula: emelnek a riasztási fokozaton, meg fogunk főni a hőségben

Pénzcentrum
2026. június 23. 15:01

Tovább tart és fokozódik a kánikula Magyarországon. Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzése alapján a jelenleg érvényben lévő másodfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbította, szombattól pedig harmadfokú, vagyis a legmagasabb szintű hőségriasztás lép életbe az ország teljes területén.

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A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a harmadfokú riasztás június 27-én, szombaton 0 órától június 30-án, kedden éjfélig lesz érvényben.

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A meteorológiai előrejelzések alapján a következő napokban tartósan extrém meleg várható, amely nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is komoly megterhelést jelenthet a szervezet számára. A szakemberek szerint különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek egymásra. A katasztrófavédelem adatai szerint a hőségriasztás kezdete óta már közel száz esetben riasztották a tűzoltókat olyan egyedül élő idősekhez, akik hosszabb ideje nem adtak magukról életjelet.

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A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a megfelelő folyadékpótlás kulcsfontosságú. Nem érdemes megvárni a szomjúságérzet kialakulását, a vizet folyamatosan pótolni kell. Az alkoholos, koffeines és magas cukortartalmú italok fogyasztását célszerű mérsékelni, mivel ezek növelhetik a kiszáradás kockázatát.

A szabadtéri programokon, fesztiválokon és strandokon különösen fontos a tudatos védekezés. A legmelegebb órákban ajánlott árnyékban vagy hűtött helyiségben tartózkodni, világos színű, jól szellőző ruházatot viselni, valamint naptejet és UV-szűrős napszemüveget használni.

A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy felhevült testtel senki ne ugorjon vízbe, mert ez súlyos rosszullétet okozhat. A nagy meleg mellett helyenként zivatarok is kialakulhatnak, ezért a strandolóknak érdemes figyelniük a tavaknál működő viharjelző rendszereket.

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Kiemelt figyelmeztetés vonatkozik a gyermekekre és a háziállatokra is. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy még néhány percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér hőmérséklete rendkívül gyorsan életveszélyes szintre emelkedhet.

A tartós szárazság miatt több vármegyében továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az érintett területeken az erdőkben és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A hatóságok szerint a következő napokban különösen fontos lesz az óvatosság, mivel az idei nyár eddigi legerősebb hőhulláma érkezik Magyarországra.

Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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