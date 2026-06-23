Előfordult, hogy Szőnyi Ferenc egy nap alatt négyszer kapott defektet, de az önellátás is komoly kihívások elé állította.
Bedurvul a kánikula: emelnek a riasztási fokozaton, meg fogunk főni a hőségben
Tovább tart és fokozódik a kánikula Magyarországon. Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzése alapján a jelenleg érvényben lévő másodfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbította, szombattól pedig harmadfokú, vagyis a legmagasabb szintű hőségriasztás lép életbe az ország teljes területén.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a harmadfokú riasztás június 27-én, szombaton 0 órától június 30-án, kedden éjfélig lesz érvényben.
A meteorológiai előrejelzések alapján a következő napokban tartósan extrém meleg várható, amely nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is komoly megterhelést jelenthet a szervezet számára. A szakemberek szerint különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek egymásra. A katasztrófavédelem adatai szerint a hőségriasztás kezdete óta már közel száz esetben riasztották a tűzoltókat olyan egyedül élő idősekhez, akik hosszabb ideje nem adtak magukról életjelet.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a megfelelő folyadékpótlás kulcsfontosságú. Nem érdemes megvárni a szomjúságérzet kialakulását, a vizet folyamatosan pótolni kell. Az alkoholos, koffeines és magas cukortartalmú italok fogyasztását célszerű mérsékelni, mivel ezek növelhetik a kiszáradás kockázatát.
A szabadtéri programokon, fesztiválokon és strandokon különösen fontos a tudatos védekezés. A legmelegebb órákban ajánlott árnyékban vagy hűtött helyiségben tartózkodni, világos színű, jól szellőző ruházatot viselni, valamint naptejet és UV-szűrős napszemüveget használni.
A hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy felhevült testtel senki ne ugorjon vízbe, mert ez súlyos rosszullétet okozhat. A nagy meleg mellett helyenként zivatarok is kialakulhatnak, ezért a strandolóknak érdemes figyelniük a tavaknál működő viharjelző rendszereket.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Kiemelt figyelmeztetés vonatkozik a gyermekekre és a háziállatokra is. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy még néhány percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér hőmérséklete rendkívül gyorsan életveszélyes szintre emelkedhet.
A tartós szárazság miatt több vármegyében továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az érintett területeken az erdőkben és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A hatóságok szerint a következő napokban különösen fontos lesz az óvatosság, mivel az idei nyár eddigi legerősebb hőhulláma érkezik Magyarországra.
Címlapkép: MTI/Purger Tamás
A héten fokozatosan erősödik a kánikula Magyarországon, a hétvégére pedig a csapadék is teljesen megszűnik, miközben a hőmérséklet akár a 38 fokot is elérheti.
A Pénzcentrum 2026. június 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Több vármegyére is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet keddre, miután az ország egy részén zivatarok, viharos széllökések, jégeső és felhőszakadás is kialakulhat.
Bár az európai turisztikai szolgáltatások ára továbbra is emelkedik, a magyar utazók idén mégis kevesebbet fizethetnek a külföldi nyaralásért.
Zivatarok, felhőszakadás, jégeső és tartós hőség miatt is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet keddre.
A szakértők szerint a kontinens felkészületlen erre a jelenségre, mivel a légkondicionáló berendezések elterjedtsége messze elmarad a szükségestől.
Az intézkedés a turisták mellett a tartósan Japánban élőket is közvetlenül érinti.
Ma még többfelé kell zivatarokra és felhőszakadásokra számítani, a következő napokban azonban egy nyugat felől érkező anticiklon hatására stabilizálódik a légkör.
Idén nyáron 160 úti cél érhető el a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, a transzatlanti járatok pedig az átszállások révén még több kaput nyitnak meg az...
A nyári szezon kezdetével heves vita robbant ki Horvátországban a fagylalt drasztikus drágulása miatt.
Ajaj! Most akkor tényleg baj van a horvátországi tengervizekkel? Erről minden magyar turistának tudnia kell
Bár Horvátország az ötödikről a tizenkettedik helyre csúszott vissza a kiváló minősítésű európai fürdővizek legfrissebb rangsorában, az Adriai-tenger vízminősége valójában nem romlott.
Miközben a hőmérséklet hétfőn többfelé 35 fok közelébe emelkedik, a délutáni óráktól egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok.
Hétfő reggel térdelt le a MÁV a győri vonalon: az M1-es autópályán is katasztrófa közlekedni, érik a káosz
A győri fővonalon akár egy órával hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban.
A Pénzcentrum 2026. június 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Súlyos tilalom lép életbe hétfőtől öt magyar megyében: ezt a fővárosban is tilos lesz csinálni - meg se próbáld
Hétfőn tűzgyújtási tilalom lép életbe Budapesten és az eddigiek mellett további öt vármegyében.
A jövő héten folytatódik a kánikula: a hét elején általában 30 és 35 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet.
Váltóhiba miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok Balatonlelle-felső és Balatonboglár között.
Már csak ez hiányzott az őrült kánikula után: kiadták a figyelmeztetést, nagyon erős lesz az UV-sugárzás ezen a napon
Hétfőn nagyon erős, a "figyelmeztetési kritériumot meghaladó" UV-B sugárzás várható.