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Rendkívüli kedvezmény Balatonnál: ingyen utazhatnak a gyerekek, ha náluk van ez a különleges okmány
Sokan nem is tudnak róla, pedig idén nyáron is él a népszerű kedvezmény: a 6–11 éves gyerekek korlátlanul ingyen hajózhatnak a Balatonon. Ehhez mindössze egy kitöltött Kajla útlevélre és diákigazolványra van szükség – mutatjuk a részleteket.
A nyári szünet egyik legnépszerűbb kedvezménye idén is visszatér a Balatonra. A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) június 20. és augusztus 31. között díjmentes utazást biztosít a 6–11 éves gyerekeknek a menetrend szerinti hajójáratain, amennyiben rendelkeznek kitöltött, bézs színű Kajla útlevéllel.
A kedvezmény igénybevételéhez a jegyvásárláskor fel kell mutatni a pecsétgyűjtő Kajla útlevelet, valamint a gyermek diákigazolványát. A BAHART tájékoztatása szerint a jogosultak korlátlan alkalommal válthatnak ingyenes jegyet a nyári időszakban.
A kedvezmény azonban nem minden hajójáratra érvényes. A Kajla útlevéllel kizárólag a települések között közlekedő menetrend szerinti járatok vehetők igénybe díjmentesen. A kompokra, a sétahajókra, a programhajókra és az egyéb tematikus járatokra – például tűzijátékos hajóutakra – nem vonatkozik az akció.
Fontos tudni azt is, hogy az ingyenes jegyet kizárólag személyesen, a BAHART jegypénztáraiban lehet kiváltani. Online jegyvásárlás esetén a kedvezmény nem érvényesíthető.
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A gyermekkel együtt utazó szülők, testvérek és más családtagok a BAHART aktuális díjszabása szerint válthatják meg hajójegyeiket, számukra a Kajla-program nem biztosít további kedvezményt.
A Kajla útlevél évek óta népszerű a kisiskolások körében: a gyerekek az ország különböző turisztikai helyszínein gyűjthetnek pecséteket, miközben számos utazási és belépési kedvezményt is igénybe vehetnek. A balatoni hajózás ezek közül az egyik legkedveltebb nyári lehetőség.
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