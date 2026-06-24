Rendkívüli kedvezmény Balatonnál: ingyen utazhatnak a gyerekek, ha náluk van ez a különleges okmány

Sokan nem is tudnak róla, pedig idén nyáron is él a népszerű kedvezmény: a 6–11 éves gyerekek korlátlanul ingyen hajózhatnak a Balatonon. Ehhez mindössze egy kitöltött Kajla útlevélre és diákigazolványra van szükség – mutatjuk a részleteket.

A nyári szünet egyik legnépszerűbb kedvezménye idén is visszatér a Balatonra. A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) június 20. és augusztus 31. között díjmentes utazást biztosít a 6–11 éves gyerekeknek a menetrend szerinti hajójáratain, amennyiben rendelkeznek kitöltött, bézs színű Kajla útlevéllel.

A kedvezmény igénybevételéhez a jegyvásárláskor fel kell mutatni a pecsétgyűjtő Kajla útlevelet, valamint a gyermek diákigazolványát. A BAHART tájékoztatása szerint a jogosultak korlátlan alkalommal válthatnak ingyenes jegyet a nyári időszakban.

A kedvezmény azonban nem minden hajójáratra érvényes. A Kajla útlevéllel kizárólag a települések között közlekedő menetrend szerinti járatok vehetők igénybe díjmentesen. A kompokra, a sétahajókra, a programhajókra és az egyéb tematikus járatokra – például tűzijátékos hajóutakra – nem vonatkozik az akció.

Fontos tudni azt is, hogy az ingyenes jegyet kizárólag személyesen, a BAHART jegypénztáraiban lehet kiváltani. Online jegyvásárlás esetén a kedvezmény nem érvényesíthető.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A gyermekkel együtt utazó szülők, testvérek és más családtagok a BAHART aktuális díjszabása szerint válthatják meg hajójegyeiket, számukra a Kajla-program nem biztosít további kedvezményt.

A Kajla útlevél évek óta népszerű a kisiskolások körében: a gyerekek az ország különböző turisztikai helyszínein gyűjthetnek pecséteket, miközben számos utazási és belépési kedvezményt is igénybe vehetnek. A balatoni hajózás ezek közül az egyik legkedveltebb nyári lehetőség.