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Rendkívüli kedvezmény Balatonnál: ingyen utazhatnak a gyerekek, ha náluk van ez a különleges okmány
HelloVidék

Rendkívüli kedvezmény Balatonnál: ingyen utazhatnak a gyerekek, ha náluk van ez a különleges okmány

HelloVidék
2026. június 24. 18:15

Sokan nem is tudnak róla, pedig idén nyáron is él a népszerű kedvezmény: a 6–11 éves gyerekek korlátlanul ingyen hajózhatnak a Balatonon. Ehhez mindössze egy kitöltött Kajla útlevélre és diákigazolványra van szükség – mutatjuk a részleteket.

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A nyári szünet egyik legnépszerűbb kedvezménye idén is visszatér a Balatonra. A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) június 20. és augusztus 31. között díjmentes utazást biztosít a 6–11 éves gyerekeknek a menetrend szerinti hajójáratain, amennyiben rendelkeznek kitöltött, bézs színű Kajla útlevéllel.

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A kedvezmény igénybevételéhez a jegyvásárláskor fel kell mutatni a pecsétgyűjtő Kajla útlevelet, valamint a gyermek diákigazolványát. A BAHART tájékoztatása szerint a jogosultak korlátlan alkalommal válthatnak ingyenes jegyet a nyári időszakban.

A kedvezmény azonban nem minden hajójáratra érvényes. A Kajla útlevéllel kizárólag a települések között közlekedő menetrend szerinti járatok vehetők igénybe díjmentesen. A kompokra, a sétahajókra, a programhajókra és az egyéb tematikus járatokra – például tűzijátékos hajóutakra – nem vonatkozik az akció.

Fontos tudni azt is, hogy az ingyenes jegyet kizárólag személyesen, a BAHART jegypénztáraiban lehet kiváltani. Online jegyvásárlás esetén a kedvezmény nem érvényesíthető.

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A gyermekkel együtt utazó szülők, testvérek és más családtagok a BAHART aktuális díjszabása szerint válthatják meg hajójegyeiket, számukra a Kajla-program nem biztosít további kedvezményt.

A Kajla útlevél évek óta népszerű a kisiskolások körében: a gyerekek az ország különböző turisztikai helyszínein gyűjthetnek pecséteket, miközben számos utazási és belépési kedvezményt is igénybe vehetnek. A balatoni hajózás ezek közül az egyik legkedveltebb nyári lehetőség.
Címlapkép: Getty Images
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