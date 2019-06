Itt a rangsor: ennyiért csobbanhatunk a hazai aquaparkokban

Bár döcögősen indult a strandszezon a záporos májusi időjárás miatt, annál nagyobb tömegek vették célba a strandokat a pünkösdi hosszúhétvégén. Az érdeklődés a strandok és fürdők iránt ezután csak még nagyobb lesz a nyári szezonban, ezért balatoni strandbelépők után most a Pénzcentrum a magyarországi aquaparkok szezonális árait gyűjtötte össze, a fürdőket pedig a medencék és a csúszdák száma alapján is rangsoroltuk.

Sokan balatoni strandokkal szemben előnyben részesítik a fürdőket, vagy kisebb, kevésbé ismert tavak felé veszik az irányt, ha vízpartra vágynak. Azt régóta tudjuk, hogy hazánk gyógyvíz- és fürdőnagyhatalom, ennek pedig nyáron is maximálisan élvezhetjük az előnyeit. Hazánkban 22 olyan fürdőhely üzemel, amely az aquapark kategóriába sorolható, izgalmas vízi élményeket kínáló medencéi és csúszdái alapján.

A 22 magyar aquaparkban átlagosan 15 medence áll a látogatók rendelkezésére, ez nem kevés, viszont a medencék száma alapján felállított rangsorban az első helyet megszerző Hungarospa Hajdúszoboszló 45 medencével várja a fürdőzőzni vágyókat! A ranglista második helyét elfoglaló Bükfürdő Thermal & Spa 34, a harmadik helyet megszerző Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő pedig 20 medencével büszkélkedhet. Nem csak sok, hanem sokféle medence található a magyar aquaparkokban: fedett és kültéri úszómedence, strandmedence, élmény- és hullámmedence, gyógymedencék és gyermekmedencék, és emellett rengeteg más szolgáltatás is, kezdve a csúszdáktól, a szaunákon át a masszázsig.

Az általunk felmért aquaparkokban átlagban 11 különböző méretű és fajtájú csúszda van. A csúszdák számát tekintve egyértelműen az Aquarena Mogyoród áll az élen, 26 csúszdájával, ezt követi a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont 18 csúszdával, amelytől a rangsorban harmadik Aquacinema Kisvárda is csak 1 csúszdával van "lemaradva". Viszont a medencerangsorban dobogós Hungarospa Hajdúszoboszló is büszkélkedhet 15, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő is 14 csúszdával.

Nézzük akkor a hazai aquaparkokat sorban, hol milyen szolgáltatásokat vehetünk igénybe, és mennyibe kerül a belépő. A belépőknél mindig az egész napos, összes szolgáltatást magába foglaló jegyárakat vettük figyelembe, a félnapra, néhány órára szóló, vagy korlátozott medence- és csúszdahasználatot biztosító jegyekről a fürdők honlapján érdemes tájékozódni.

Hungarospa Hajdúszoboszló

Felnőtt jegy: 3400 forint, hétvégén 4000 forint

Diákjegy: 2300 forint, hétvégén 2900 forint

Gyermek jegy (7 éves korig): 1300 forint, hétvégén 1800 forint

A jegyek június 30-ig értendők, arról még nincs információnk, nőnek-e az árak július 1-jétől.

Hajdúszoboszlón 45 medence: 8 stranmedence, 7 gyermekmedence, 6 gyógymedence, és 1-1 úszó-, élmény-, és merülőmedence várja a strandolókat. Emellett a fürdő 15 csúszdával büszkélkedhet, az aktív kikapcsolódásról pedig röplabda-, foci-, tenisz-, és kosárlabdapálya, vízibicikli és lábtenisz szolgáltatás gondoskodik.

Annagora Aquapark

Felnőtt jegy: 2900 forint, all in belépő: 6200 forint

Diák jegy (10-18 éves korig): 2700 forint, all in: 5200 forint

Gyermek jegy (3-10 éves korig): 2400 forint, all in: 4100 forint

A balatonfüredi aquaparkban hullám-, gyermek-, wellness medencék, és a szaunavilág is várja a strandolókat, összesen 12 medence és 12 csúszda gondolsodik a vízi élményekről.

Aquaticum Debrecen

Felnőtt jegy: 3200 forint

Gyermek/diák/ nyugdíjas jegy: 2650 forint

A debreceni Mediterrán Élményfürdőben 14 medence: köztük gyógymedence élményelemekkel, váltófürdő, hullám- és élménymedence, gyermekmedence, pancsoló és 10 csúszda található.Ezen túl röplabda- és focipálya, valamint lábtenisz is igénybe vehető.

Virágfürdő Kaposvár

Felnőtt jegy: 3300 forint

Ifjúsági/ nyugdíjas jegy: 2300 forint

Kaposváron sokféle gyógymedence, élmény- és termálmedence, úszómedencék és jakuzzi is található, összesen 17, amelyek mellett 7 csúszda gondoskodik a vízi élményekről. A fürdő nagy gondot fordít gyermekbarát szolgáltatásokra, az árnyékolt medencével, gyermekcsúszdával, játszótérrel várja a gyerkőcöket.

Aquarius Élményfürdő



Felnőtt jegy: 4200 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 3300 forint

Gyermek jegy (14 éves korig): 2600 forint

A vendégek a termálvilág szolgáltatásait igénybe véve pihenhetnek, regenerálódhatnak, ahol beltéri és kültéri gyógyvizes medencék, pezsgőágy, szaunavilág, Kneipp-medence, és pezsgőfürdő is található. Az élményvilágban hullámmedence, vízfüggöny, barlanggal készült vadvízi sodrófolyosó, és különböző óriáscsúszdák várják a vízi élmények szerelmeseit. A legkisebbeket medencékkel, csúszdákkal, Inka romtemplommal, kincses szigettel és egyéb élményelemekkel kiegészített mesés gyermekvilág várja.

Gyulai Várfürdő

Felnőtt jegy: 2500 forint, AquaPalota kiegészítőjegy 1800 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 2100 forint, AquaPalota kiegészítőjegy 1300 forint

A várfürdő 19 medencével, köztük több gyógy- és élménymedencével, súlyfürdőmedencével, és csúszdamedencével várja a fürdőzni vágyókat. A gyulai komplexum 8 csúszdával is büszkélkedhet.

Zalakarosi Fürdő



Felnőtt jegy: 4800 forint

Diák jegy (6-18 éves korig): 3800 forint

Gyermek jegy (3-5 éves korig): 950 forint

Zalakaroson sokféle kültéri és fedett gyógymedence, termál- és élménymedence, hullámmedence, merülő medence és úszómedence várja a csobbanni vágyókat, összesen 20 darab. Csúszdákból pedig 9 féle található a fürdőben.

Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark

Felnőtt jegy: 3600 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 3000 forint

Gyermek jegy (14 éves korig): 1100 forint

Az élményfürdő homokos napozóparttal, 5 medencével és 7 csúszdával várja a látogatókat. A belépőjegyekhez tartózó csúszási lehetőségeken felül 1600 forintért váltható meg a korlátlan csúszás.

Napfényfürdő Aquapolis

Felnőtt jegy: 5650 forint

Diák jegy: 4600 forint

Gyermek (4-11 éves korig) és nyugdíjas jegy: 3000 forint

A legnagyobb szegedi strandon, a Napfényfürdő Aquapolisban óriáscsúszdák, gyermekvilág és termálmedencék egészítik ki a strandolás nyújtotta élményeket, összesen 18 medence , 13 csúszda várja a fürdeni vágyókat, emellett röplabda- és focipálya, valamint lábtenisz is használható.

Aquaworld Resort Budapest

Felnőtt jegy: 6490 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 5290 forint

Gyermek jegy (3-13 éves korig): 3190 forint

Az Aquaworld Resort Budapest különleges tematikájával, hatalmas kupolájával és izgalmas csúszdáival emelkedik ki a budapesti strandok közül. A 15 medencéjén és 11 csúszdáján túl focipálya, játszótér, játszóház is gondoskodik az élményekről.

Aquacinema Kisvárda

Felnőtt jegy: 3900 forint

Gyerek jegy (2-9 éves korig): 1000 forint

A kisvárdai strand, a régi Várfürdő, ma Aquacinema új medencékkel, élményelemekkel és egy 16 csúszdás csúszdapark várja a fürdőzőket.

Bükfürdő Thermal & Spa

Felnőtt jegy: 3950 forint

Diákjegy: 2400 forint

Gyermek jegy (6 év alatt): 100 forint

Bükfürdőn Európa egyik legismertebb és az ország második legnagyobb gyógy-, strand- és élményfürdője, legmodernebb szaunavilága és különleges Medical Wellness Centruma várja a kikapcsolódni vágyókat. A 14 hektáron fekvő fürdő igazi fürdőkomplexum, 34 medencével, 7 csúszdával várja a feltöltődni, fürdőzni vágyókat.

Tatabányai Gyémánt Fürdő

Felnőtt jegy: 2800 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 2000 forint

A "A Családi Víziparadicsom" 15 medencével és 6 csúszdával várja a vízi élmények kedvelőit, 3 élménymedencéje, 1 csúszdamedencéje, jakuzzija, valamint gyermek- és pancsoló medencéje is van. A gyermekbarátabb fürdőzés érdekében játszótér is van a fürdő területén.

Várkertfürdő Pápai Gyógy- és Termálfürdő

Felnőtt jegy: 3100 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 2250 forint

A pápai fürdőben 16 medence várja a fürdőzőket, köztük külön fedett és kültéri csúszdamedencék, élmény- és termálmedencék is. Pápán 11 csúszda, röplabdapálya és játszótér gondoskodik a szórakozásról.

Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont

Kombinált jegy a Gyógy- és strandfürdőbe és Aqua Centrumba

Felnőtt jegy: 4600 forint, hétvégén 5500 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 3300 forint, hétvégén 4100 forint

Az Aqua Centrum 18 óriáscsúszdás csúszdapark, melynek alapmotívuma egy középkori vár hangulatát idézi, mesés, játékos elemekkel. A "gyermek szigeten" sárkánycsúszda, gyermekcsúszdák találhatók, míg a vadfolyó, és a csőcsúszdák, zárt-, nyitott-, hullámforma csúszdák a felnőtt közönséget várják. Közös családi élményt a 4 sávos családi csúszda és a lassúfolyó- biztosítja. A legvakmerőbbek a kamikaze, illetve a hagyma csúszdán tehetik próbára bátorságukat. Az Aqua Centrum extrém ajánlata az ingacsúszda, Magyarországon először! A fürdő legújabb és izgalmas ajánlata a Dragon csúszda, ahol 16 méter magasból 60km/órás sebességgel csúszhatnak a fürdőzők.

Harkányi Gyógy- és Strandfürdő

Felnőtt jegy: 3500 forint

Diákjegy: 2400 forint

62 év felett: 2600 forint

A Harkányban található fürdőben 18 medence és 7 csúszda gondoskodik a fürdőzők szórakozásáról, vannak köztük fedett gyógy- és élménymedencék, és kültéri strandmedencék, jakuzzi, és gyermekmedence is, ezen túlmenően röplabda- és focipálya is várja a vendégeket.

AquaCity Zalaegerszeg

Felnőtt jegy: 3000 forint

Diákjegy: 2400 forint

Gyermek és nyugdíjas: 1500 forint

Zalaegerszegen az Aquacityben egy hullámmedence, egy élménymedence, egy ugrómedence, egy strandmedence, 1-1 gyermek- és pancsoló medence és 3 jakuzzi várja a fürdőzőket. A szórakozásról 10 csúszda, köztük gyermekcsúszda, röpladbapálya, lábtenisz és játszótér gondoskodik. A gyermekek számára animációt is biztosítanak.

Aquarena Mogyoród

Felnőtt jegy: 7500 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 6000 forint

Gyermek jegy: 3500 forint

Az Aquarena 7 medencével és elképesztő mennyiségű: 26 darab összesen 1,5 kilométernyi hosszú csúszdarendszer várja a csobbani vágyó vendégeket. A csúszdáknak már az elnevezései is izgalmasak: Kék barlang, Repülőszőnyeg, Óriáskígyó, Lustafolyó, stb. Természetesen kifejezetten gyermekmedence és csúszda is található az Aquarenában, és az animáció is biztosított.

Rukkel-tó Waterpark

Felnőtt jegy: 2000 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 1500 forint

Gyermek jegy (2-6 éves korig): 1000 forint

(Egész napos csúszdás belépő 4.500 forint)

A Rukkel-tónál két hullám, két spirál, egy kamikaze, két twinkamikaze, két black hole, két slope, és két-két nagyobb és kisebb gyermek vízi csúszda is található, és 2019 újdonsága a 150 személyes Aquaglide vízi vidámpark a fürdő honlapja szerint. Ezen túl 5 oszlopos wakeboardpálya és 3-6 méteres ugrótornyok várják a vízi élmények szerelmeseit.

Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő

Felnőtt jegy: 4400 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 2200 forint

Gyermek jegy (3-14 éves korig): 2000 forint

Sárváron 20 medence, köztük gyógy- és élménymedencék, hullámmedencék, gyermekmedencék, jakuzzik és strandmedencék, mindemellett 14 csúszda, röplabda- és focipálya gondoskodik a strandolók szórakozásáról.

Atlantika Vízividámpark

Felnőtt jegy: de. 2500 forint, du. 14 órától 1500 forint

Diák/gyerek jegy: de. 2000 forint, du. 14 órától 1500 forint

Nyugdíjas jegy: de. 1500 forint, du. 14 órától 1000 forint

A Vásárosnaményhoz közeli Gergelyiurgonyán található aquapark az országban egyedülálló módon nem csupán csúszdákkal és nagy, szabadtéri medencékkel rendelkezik, hanem valódi fóka-show-val várja a strandolókat. Összesen 10 medence és 13 csúszda található a fürdőben. A belépőjeggyel valamennyi csúszdát 10 órától korlátlanul lehet használni, viszont szombaton, vasárnap és ünnepnapokon csak egész napos belépőjegy váltható.

Demjéni Termál Völgy

Barlangfürdő belépő

Felnőtt jegy: 4990 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 4490 forint

Gyermek jegy (4-8 éves korig): 3990 forint

Gyógyfürdő belépők

Felnőtt jegy: 1990 forint

Diák/nyugdíjas/gyerek jegy: 1790 forint

Aquapark felár: 1890 forint

Az Egerhez közeli Demjénben 17 medencével - köztük Kneipp-medencével is - 9 csúszdával várják a látogatókat, az aktív kikapcsolódást pedig egy focipálya is szolgálja. Gyermekek örömére árnyékolt medence, játszótér, és különböző medencejátékok is találhatók a fürdőben.