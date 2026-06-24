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Utazás

Nem várt módszerrel fosztják ki a nyaralni vágyókat: egyetlen apró hiba, és oda a teljes félretett pénz

Pénzcentrum
2026. június 24. 15:02

Egy külföldi utazás ma már jóval az indulás előtt online kezdődik. A szállásfoglalás, a jegyvásárlás és sokszor a programok szervezése is digitális felületeken történik, ami kényelmes, de új kockázatokat is jelent. Egy friss kutatás szerint a magyar utazók több mint fele tart valamilyen átveréstől, ezért a tudatos online jelenlét ma már ugyanúgy fontos része lehet az utazási felkészülésnek, mint az utasbiztosítás.

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A magyarok utazási kedve töretlen: a 18–75 éves lakosság 67 százaléka szokott külföldre utazni, több mint harmaduk pedig legalább évente egyszer útra kel. Az utazás tervezésekor a legtöbben tudatosan mérlegelik a lehetőségeiket: a külföldre utazók 82 százaléka számára a szálláshely megbízhatósága és a vendégértékelések kiemelt szempontot jelentenek.

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Az OTP Bank és a Groupama Biztosító kutatása szerint a külföldre utazók 56 százaléka tart valamilyen átveréstől, míg 47 százalékuk kifejezetten a bankkártyás csalások miatt aggódik. Nem alaptalanul: az OTP Bank egy másik, országos felmérése alapján a 16–75 éves magyarok csaknem egyharmada (32%) már találkozott valamilyen online vagy banki csalással.

A pénzügyi visszaélésekről a megkérdezettek 79 százaléka hallott már az elmúlt időszakban, elsősorban a közösségi médiában és banki felületeken keresztül. A válaszadók több mint egyharmada (37%) tudatosan is keresett információt a témában, különösen a fiatalabb korosztály tagjai. Számukra az internetes keresések és a banki honlapok jelentik a legfontosabb tájékozódási forrást.

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A kutatás szerint a válaszadók fele – az OTP Bankéhoz hasonló – banki felületeken is szeretne tájékoztatást kapni a pénzügyi visszaélések megelőzéséről. Erre szükség is van, hiszen a magyarok kevesebb mint fele (45%) érzi magát felkészültnek az online csalásokkal szemben, és ebben nincs érdemi különbség azok között, akiket már megkárosítottak, illetve akik még nem váltak csalás áldozatává.

"Az online csalások elleni védekezés egyik legegyszerűbb eszköze, ha nem hagyjuk, hogy sürgessenek bennünket. Ha egy üzenet vagy telefonhívás azonnali döntést, adatmegadást vagy pénzügyi tranzakciót kér, érdemes gyanakodni és minden esetben ellenőrizni a megkeresés hitelességét. Nagyon fontos továbbá a hamis weboldalak felismerése, amelyek szinte megtévesztésig hasonlítanak az eredeti oldalra, ahol az esetek döntő többségében meg kell adnunk a fizetési adatainkat. Kiemelendők az AI által generált hamis képi és videós tartalmak, amelyek szintén a könnyen megtéveszthetik az utazókat. Az előkészületek során az alapvető lépések egyike a kétlépcsős hitelesítés beállítása, a vásárlási és utalási limit alacsony szinten tartása és a nem kattintunk csatolt linkre, és nem töltünk le ismeretlen forrásból programot szabályok betartása. Néhány percnyi odafigyelés jelentős anyagi veszteségtől óvhat meg bennünket, ezért is hívjuk fel újra és újra több csatornánk ügyfeleink figyelmét a legújabb csalási próbálkozásokra"– mutatott rá Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.

Tudatosság, technológia, biztosítás

A pénzügyi visszaélésekről megkérdezettek szerint a biztonságérzetet leginkább a technológiai védelmi megoldások növelhetnék, ezért is fejleszti folyamatosan kibervédelmi rendszereit az OTP Bank, hogy ügyfelei a korábbiaknál is biztonságosabban intézhessék pénzügyeiket. Ugyanakkor tízből három ember nagyobb biztonságban érezné magát, ha hozzáférne egy, a KiberPajzshoz hasonló kibervédelmi edukációs és kommunikációs platformhoz.

A digitális tudatosság szerepe utazás során felértékelődik, különösen egyénileg szervezett utak esetén. Ilyenkor az utazók online foglalnak szállást és szolgáltatásokat, gyakran nyilvános vagy ismeretlen wifi-hálózatokat használnak, és bankkártyával fizetnek. Az utazási irodák – például az OTP Travel – ezzel szemben számos ilyen feladatot és kockázatot átvállalnak, jelentősen csökkentve az utazók terheit.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

„Az utazás biztonsága napjainkban már nem csupán az egészségügyi problémákra vagy a poggyászkárokra való felkészülést jelenti. A digitális csalások térnyerésével a szállásfoglalás, a repülőjegy-vásárlás vagy akár egy nyilvános wifi-hálózat használata is tudatosságot követel az utazóktól, miközben az okmányok és a bankkártyák fokozott védelme is kiemelten fontos. A megfelelő biztosítási védelem és a tudatos online magatartás együttesen segíthet abban, hogy a nyaralás alatt egy váratlan helyzet ne okozzon jelentős anyagi veszteséget” – mondta Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.

A szakértők szerint ugyanakkor a megfelelő biztosítás önmagában nem elegendő: a digitális térben ugyanúgy szükség van tudatosságra és felkészültségre, mint a fizikai világban.

„A pénzügyi biztonság ma már jóval túlmutat a hagyományos banki szolgáltatásokon. Egy külföldi utazás során ugyanúgy fel kell készülni a váratlan egészségügyi helyzetekre, mint a digitális vagy pénzügyi kockázatokra. Ezért tartjuk fontosnak, hogy ügyfeleink számára a megelőzéshez szükséges információk és a megfelelő biztosítási megoldások egyaránt könnyen elérhetők legyenek” – tette hozzá Pista László, az OTP Bank biztosítási területének vezetője.

A kutatások eredményei alapján az online csalások elleni védekezés és az utazások biztonsága egyre szorosabban kapcsolódhat össze. Miközben a csalók újabb és újabb módszerekkel próbálkoznak, a szakértők szerint a tudatos ügyfélmagatartás, a hiteles információk, a korszerű biztonsági megoldások és a megfelelő utasbiztosítás együttesen jelenthetik a leghatékonyabb védelmet a váratlan helyzetekkel szemben.
Címlapkép: Getty Images
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