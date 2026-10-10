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Most közölték a friss előrejelzést: komoly front érkezik szombaton, erre kell készülnünk

Pénzcentrum
2026. október 10. 09:35

Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és estére már országszerte esőre kell számítani. A csúcshőmérséklet jellemzően 17 és 22 fok között alakul. A melegfronti jellegű idő megviselheti az arra érzékenyeket, az érkező csapadék ugyanakkor fellélegzést hoz az allergiásoknak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A nap folyamán délnyugat felől egyre vastagabb felhőzet húzódik az ország fölé. Míg a Tiszántúlon a délutáni órákban még kitarthat a naposabb idő, a nyugati és középső tájakon korábban eleredhet az eső. Késő délutántól és estétől a csapadékzóna a keleti, valamint a délkeleti országrészt is eléri, így a hétvégi programokhoz már mindenhol érdemes esernyővel készülni. A szél mérsékelt marad, így nem rontja tovább a hőérzetet.

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A hőmérséklet az ország különböző pontjain eltérően alakul. A nappali maximumok jellemzően 17 és 22 fok között várhatók, a Dunántúl délkeleti részén ugyanakkor ennél hűvösebb lehet az idő, míg a legtovább napos keleti határvidéken néhány fokkal melegebbet is mérhetnek.

A jelenlegi időjárási helyzet leginkább a melegfrontra érzékenyek szervezetét terheli meg, náluk fejfájás, indokolatlan fáradtságérzet és alvászavar is jelentkezhet. Kedvező hír viszont, hogy a parlagfűszezon a végéhez közeledik. Bár a légmozgás miatt a szárazabb órákban még átmenetileg fokozódhatnak az allergiás panaszok, a kiterjedt esőzés a csapadékos területeken végre tartósan kossa a levegőből a pollent, alacsony szintre csökkentve annak koncentrációját – derül ki a HungaroMet időjárás-előrejelzéséből.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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