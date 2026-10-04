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A krími-kongói lázat terjesztő Hyalomma kullancsok bukkantak fel Magyarországon: éberséget kérnek a kutatók a kirándulóktól
A melegebb éghajlatról származó, veszélyes betegségeket is terjesztő Hyalomma kullancsok hazai megtelepedését vizsgálják a kutatók, mivel az idei lakossági bejelentések többsége olyan területekről érkezett, ahol a korábbi években is észlelték már a parazitát. Bár a hazai áttelelés egyelőre nem bizonyított, a megfigyelt mintázat miatt kiemelten fontos a lakosság ébersége – derül ki a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) közösségi média bejegyzéséből.
A HUN-REN ÖK Evolúciótudományi Intézete által koordinált Kullancsfigyelő program már hatodik éve kíséri figyelemmel a hazánkban nem őshonos Hyalomma kullancsok terjedését. Az idei adatok különösen érdekes eredményt hoztak, az öt bejelentett példányból ugyanis négyet olyan helyszíneken találtak meg, ahol korábban már regisztrálták a jelenlétüket. Bár ez adódhat abból is, hogy ezek a területek a vándormadarak kedvelt pihenőhelyei – amelyek a hátukon hordozva behozhatják a parazitákat –, az sem zárható ki, hogy már áttelelő populációk alakultak ki Magyarországon - hívta fel a figyelmet az Ökológiai Kutatóközpont.
Ezek a vérszívók elsősorban arról ismertek, hogy képesek terjeszteni a krími-kongói hemorrágiás lázat, amely akár 30 százalékos halálozási aránnyal is járhat. Noha a hazai megbetegedés kockázata jelenleg elhanyagolható, a klímaváltozás okozta felmelegedés miatt a faj tartós megtelepedése valós egészségügyi kockázatot jelenthet a jövőben.
A Hyalomma kullancsok egyébként könnyen megkülönböztethetők őshonos társaiktól, hiszen jóval nagyobbak náluk, sötét, egyszínű pajzsuk van, lábaik világosak és sávozottak, ráadásul a megszokottnál lényegesen gyorsabban mozognak.
"Az ismétlődő felbukkanásokból még nem tudunk messzemenő következtetéseket levonni, a jelenlegi száraz, meleg időjárás ugyanakkor kifejezetten kedvez a Hyalomma kullancsoknak, így az őszi időszakban számítunk leginkább a megjelenésükre" – hívják fel a figyelmet a kutatók, hangsúlyozva, hogy a lakossági adatok nélkülözhetetlenek a folyamatok megértéséhez.
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A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ha a leírásnak megfelelő, szokatlan külsejű vagy viselkedésű kullancsot találnak, jelezzék azt e-mailben vagy a PragmaTick mobilalkalmazáson keresztül. A bejelentők minden esetben szakértői visszajelzést kapnak arról, hogy pontosan milyen fajt találtak.
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