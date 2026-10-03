Ez a 8 város lenne a sör fellegvára Európában? Meglepő listára került fel Budapest, a magyar főváros

Európa-szerte számos város kínál gazdag sörkultúrát, nem csak az Oktoberfestről híres München. A National Geographic Traveller nyolc olyan úti célt gyűjtött össze, ahol a sörrajongók különleges élményekben részesülhetnek a pilseni sör szülővárosától a svéd kézműves sörkultúra fellegváráig.

Dublin megkerülhetetlen kiindulópont, hiszen a Guinness otthonában található Guinness Storehouse a város leglátogatottabb nevezetessége, de érdemes felkeresni Írország legrégebbi kocsmáját, az 1198-ban nyílt The Brazen Headet is.

A csehországi Pilsen a pilseni típusú sör bölcsője, ahol Josef Groll 1842-ben főzte meg az első adagot a Pilsner Urquell sörgyárban, amelynek közel tíz kilométer hosszú, történelmi pincerendszere ma is látogatható - írja a National Geographic. A városban emellett sörfürdő is várja a vendégeket.

A franciaországi Lille sörfőzési hagyományai egészen a katedrálisig nyúlnak vissza, ahol egy ólomüveg ablak a komlószedők védőszentjét, Szent Arnoldot ábrázolja. Az óvárosban tucatnyi kisüzemi sörfőzde működik, a város történetét pedig szervezett sörtúrákon is fel lehet fedezni.

A lengyelországi Wrocław egy jelentős komlótermesztő vidék szívében fekszik, ahol az óvárosi pincékben már az 1300-as évek óta tárolnak sört. A város jellegzetességét a sört ivó törpeszobrok jelentik, amelyek több sörfőzde bejáratánál is megtalálhatók.

Brüsszelben a belga sörkultúra teljes gazdagsága feltárul, hiszen az országban több mint 700 sörfajtát főznek, amelyek történetét a schaerbeeki Sörmúzeumban ismerhetjük meg. A Delirium Café Guinness-rekordot tart 2004 különböző sörével, amelyek között még 40 százalékos alkoholtartalmú is akad. Érdekesség, hogy bizonyos ünnepnapokon a híres Manneken Pis szobrot sörhordóra kötik, így a járókelők közvetlenül belőle csapolhatnak sört.

Budapestet a cikk a Lukács Gyógyfürdő sörfürdőjét emeli ki, ahol a vendégek termálvízben, maláta és komló társaságában sörözhetnek. Megemlítik a város kézműves sörfőzdék között közlekedő sörbuszát, valamint az ARAZ Éttermet is, ahol sörkíséretes menüt kínálnak.

A németországi Kölnben a helyi különlegesség a Kölsch, egy aranyszínű, felsőerjesztésű sör, amelyet hagyományosan kétdecis poharakban szolgálnak fel. A város legrégebbi sörözője, a Haus Töller az 1300-as évek óta fogadja a vendégeket.

A lista utolsó állomása a svédországi Göteborg, ahol a város 1621-es alapítása óta jelen van a sörfőzés, és ma már több mint negyven kézműves sörfőzde működik. Szombatonként a Järntorget térről induló, "hop-on hop-off" rendszerű sörbusz járja végig a főzdéket, köztük a Spike Breweryt, amely olyan merész ízvilágú sörökkel hívogatja a látogatókat, mint a kókuszos-kávés Doppler Effekt.