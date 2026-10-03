2026. október 3. szombat Helga
14 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Glasses with different sorts of craft beer on wooden bar. Tap beer in pint glasses arranged in a row. Closeup of five glasses of different types of draught beer in a pub.
Utazás

Ez a 8 város lenne a sör fellegvára Európában? Meglepő listára került fel Budapest, a magyar főváros

Pénzcentrum
2026. október 3. 17:40

Európa-szerte számos város kínál gazdag sörkultúrát, nem csak az Oktoberfestről híres München. A National Geographic Traveller nyolc olyan úti célt gyűjtött össze, ahol a sörrajongók különleges élményekben részesülhetnek a pilseni sör szülővárosától a svéd kézműves sörkultúra fellegváráig.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Dublin megkerülhetetlen kiindulópont, hiszen a Guinness otthonában található Guinness Storehouse a város leglátogatottabb nevezetessége, de érdemes felkeresni Írország legrégebbi kocsmáját, az 1198-ban nyílt The Brazen Headet is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csehországi Pilsen a pilseni típusú sör bölcsője, ahol Josef Groll 1842-ben főzte meg az első adagot a Pilsner Urquell sörgyárban, amelynek közel tíz kilométer hosszú, történelmi pincerendszere ma is látogatható - írja a National Geographic. A városban emellett sörfürdő is várja a vendégeket.

A franciaországi Lille sörfőzési hagyományai egészen a katedrálisig nyúlnak vissza, ahol egy ólomüveg ablak a komlószedők védőszentjét, Szent Arnoldot ábrázolja. Az óvárosban tucatnyi kisüzemi sörfőzde működik, a város történetét pedig szervezett sörtúrákon is fel lehet fedezni.

A lengyelországi Wrocław egy jelentős komlótermesztő vidék szívében fekszik, ahol az óvárosi pincékben már az 1300-as évek óta tárolnak sört. A város jellegzetességét a sört ivó törpeszobrok jelentik, amelyek több sörfőzde bejáratánál is megtalálhatók.

Brüsszelben a belga sörkultúra teljes gazdagsága feltárul, hiszen az országban több mint 700 sörfajtát főznek, amelyek történetét a schaerbeeki Sörmúzeumban ismerhetjük meg. A Delirium Café Guinness-rekordot tart 2004 különböző sörével, amelyek között még 40 százalékos alkoholtartalmú is akad. Érdekesség, hogy bizonyos ünnepnapokon a híres Manneken Pis szobrot sörhordóra kötik, így a járókelők közvetlenül belőle csapolhatnak sört.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapestet a cikk a Lukács Gyógyfürdő sörfürdőjét emeli ki, ahol a vendégek termálvízben, maláta és komló társaságában sörözhetnek. Megemlítik a város kézműves sörfőzdék között közlekedő sörbuszát, valamint az ARAZ Éttermet is, ahol sörkíséretes menüt kínálnak.

A németországi Kölnben a helyi különlegesség a Kölsch, egy aranyszínű, felsőerjesztésű sör, amelyet hagyományosan kétdecis poharakban szolgálnak fel. A város legrégebbi sörözője, a Haus Töller az 1300-as évek óta fogadja a vendégeket.

A lista utolsó állomása a svédországi Göteborg, ahol a város 1621-es alapítása óta jelen van a sörfőzés, és ma már több mint negyven kézműves sörfőzde működik. Szombatonként a Järntorget térről induló, "hop-on hop-off" rendszerű sörbusz járja végig a főzdéket, köztük a Spike Breweryt, amely olyan merész ízvilágú sörökkel hívogatja a látogatókat, mint a kókuszos-kávés Doppler Effekt.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Budapest #európa #turizmus #gyógyfürdő #gasztronómia #sör #kultúra #sörfogyasztás #hagyomány
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:20
18:58
18:27
18:01
17:40
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 2. 17:38 Elképesztő fordulat a tőzsdéken: egy olyan magyar részvény lőtt ki, amire senki sem számított
október 2. 10:32 Óriási fordulat a magyar tőzsdén: brutális forgalom mellett rántották vissza az OTP-t
október 2. 05:36 Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
október 1. 17:40 Vérfürdő a pesti tőzsdén: óriásit zuhant az OTP, lefújták a Mol nagy ügyletét
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 3.
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
2026. október 2.
Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
2026. október 3.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hat hazai régióban már minden második halálért ez felel
2026. október 3.
Így teheti tönkre rengeteg magyar otthonát szépen csendben a penész: több százezres kiadás lehet megszabadulni a bajtól
2026. október 3.
Vadiúj diszkontmulti érkezik Magyarországra: itt nyitják az első üzletet, 1000 új bolt is követheti rövid idő alatt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 3. szombat
Helga
40. hét
Október 3.
Európai Madármegfigyelő Napok (okt 2-3)
Október 3.
A gyaloglók világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Igazi hidegzuhany éri a magyarokat a jövő héten: megszólalt a HungaroMet, erre kevesen számítottak
2
3 napja
Övön aluli csapás érte a Balatont és Budapestet: hátat fordítottak a külföldi turisták, egyre nagyobb a baj
3
1 hete
Fontos változás élesedett a MÁV járatain: mostantól erre van szükség a kedvezményes diákbérletekhez
4
2 hete
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
5
1 hete
Leesik az állad: ennyibe kerül a sajtos-tejfölös lángos a müncheni Oktoberfest sörfesztiválon 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladapter
BAR listával kapcsolatos jogorvoslati lehetőség, amely értelmében pert lehet indítani az adatok átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a hiteladat-szolgáltató, vagy a nyilvántartást vezető pénzügyi vállalkozás (BISZ Rt.) ellen

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 3. 19:20
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 40. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. október 3. 18:01
Kvíz: Te ismered ezeket az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hányat tudsz helyesen!
Agrárszektor  |  2026. október 3. 18:31
Itt az utolsó figyelmeztetés: most már drasztikus lépésekre van szükség