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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 27.)
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 27.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 27. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. szeptember 27.

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Friss hírek

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USD: 320.68 Ft

<h2>Ötöslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 26.<br> Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>38, 49, 64, 76, 79</b><br> Joker: <b>472991</b> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5-ös találat: 0 db<br> 4-es találat: 18 db<br> 3-as találat: 1735 db<br> 2-es találat: 51494 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 45870 Ft
MOL: 5150 Ft
RICHTER: 12480 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.28: A pára- és ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul.

2026.09.29: Túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő valószínű. A keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 11, délután 22 és 26 fok között alakul.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul. (2026.09.27. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.09.26)

Akciók

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