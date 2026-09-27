Magyar Péter miniszterelnök szombati szolnoki országjárásán három jelentős kormányzati intézkedést jelentett be.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 27.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. szeptember 27.
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Deviza árfolyam
EUR: 365.29 Ft
CHF: 387.05 Ft
GBP: 424.77 Ft
USD: 320.68 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 45870 Ft
MOL: 5150 Ft
RICHTER: 12480 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.09.28: A pára- és ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul.
2026.09.29: Túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő valószínű. A keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 11, délután 22 és 26 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség általában kedvezően alakul. (2026.09.27. vasárnap éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.09.26)
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