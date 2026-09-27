Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 27.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. szeptember 27.

Névnap

Adalbert

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 365.29 Ft

CHF: 387.05 Ft

GBP: 424.77 Ft

USD: 320.68 Ft



Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 26.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:

38, 49, 64, 76, 79

Joker: 472991 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 18 db

3-as találat: 1735 db

2-es találat: 51494 db



OTP: 45870 Ft

MOL: 5150 Ft

RICHTER: 12480 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.28: A pára- és ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul.

2026.09.29: Túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő valószínű. A keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 11, délután 22 és 26 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul. (2026.09.27. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.09.26)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!