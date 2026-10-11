2026. október 11. vasárnap Brigitta, Gitta
14 °C Budapest
OTP Bank Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 11.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 11.)

Pénzcentrum
2026. október 11. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. október 11.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Névnap

Brigitta, Gitta

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 365.02 Ft
CHF: 392.55 Ft
GBP: 431.19 Ft
USD: 325.87 Ft

<h2>Ötöslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 10.<br> Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>14, 21, 35, 52, 76</b><br> Joker: <b>488141</b> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5-ös találat: 0 db<br> 4-es találat: 31 db<br> 3-as találat: 2617 db<br> 2-es találat: 66088 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 40300 Ft
MOL: 5055 Ft
RICHTER: 12350 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.12: Hajnalra a keleti, északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati, délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően gomolyfelhős, napos idő várható. Legfeljebb nyugaton és esetleg északkeleten fordulhat elő délelőttig elvétve kisebb eső, zápor. Az északnyugati, északi szelet élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, azonban a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli értékek is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.

2026.10.13: Többnyire napos idő várható, főleg a Dunától keletre napközben gomolyfelhők is képződhetnek. Csapadék nem valószínű. Az északias szél - főként a Tiszántúlon - nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 3, 9 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Délután 13, 18 fok valószínű.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.11. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás: fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság jelentkezhet. (2026.10.10)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:40
09:10
08:33
07:45
07:07
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
október 9. 13:32 Megtáltosodott a forint: kulcsszint alá bukott az euró, de máris lesben áll a dollár
október 9. 10:38 Hatalmas fordulat az OTP-nél a csütörtöki zuhanás után, Elon Musk közben kivégzi a telekomcégeket
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 11.
Rab Árpád jövőkutató: óriási szürke zóna, mi történik az adatainkkal, miután meghalunk – ma már ez egy komoly árucikk
2026. október 10.
10 ijesztő tény 2026-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még mindig nincs megoldást
2026. október 10.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: itt van feketén-fehéren, hol áll Mészáros és Csányi a történelem leggazdagabb magyarjaihoz képest
2026. október 10.
Így veheted meg akár 40%-kal olcsóbban a Szamos szaloncukrot: ez a trükk az ALDI-ban működik, és eláll karácsonyig
2026. október 9.
Agyad eldobod, mennyibe kerül egy albérlet Ausztriában: rengeteg kinti magyarnak ez már megfizethetetlen
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 11. vasárnap
Brigitta, Gitta
41. hét
Október 11.
A túlsúly elleni harc világnapja
Október 11.
Az előbújás napja
Október 11.
Nemzetközi Lánygyermek nap
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Igazi hidegzuhany éri a magyarokat a jövő héten: megszólalt a HungaroMet, erre kevesen számítottak
2
2 hete
Övön aluli csapás érte a Balatont és Budapestet: hátat fordítottak a külföldi turisták, egyre nagyobb a baj
3
2 hete
Fontos változás élesedett a MÁV járatain: mostantól erre van szükség a kedvezményes diákbérletekhez
4
2 hete
Leesik az állad: ennyibe kerül a sajtos-tejfölös lángos a müncheni Oktoberfest sörfesztiválon 2026-ban
5
23 órája
Jövőre felejtsd el a méregdrága Adriát: világhírű UNESCO-helyszínné válhat a filléres tóvidék
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerializált értékpapír 2
Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létező értékpapír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 11. 06:03
Rab Árpád jövőkutató: óriási szürke zóna, mi történik az adatainkkal, miután meghalunk – ma már ez egy komoly árucikk
Pénzcentrum  |  2026. október 10. 19:18
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. október 11. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.10.11. vasárnap