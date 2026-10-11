Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 11.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. október 11.

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. október 10.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:

14, 21, 35, 52, 76

Joker: 488141 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 31 db

3-as találat: 2617 db

2-es találat: 66088 db



OTP: 40300 Ft

MOL: 5055 Ft

RICHTER: 12350 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.12: Hajnalra a keleti, északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati, délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően gomolyfelhős, napos idő várható. Legfeljebb nyugaton és esetleg északkeleten fordulhat elő délelőttig elvétve kisebb eső, zápor. Az északnyugati, északi szelet élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, azonban a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli értékek is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.

2026.10.13: Többnyire napos idő várható, főleg a Dunától keletre napközben gomolyfelhők is képződhetnek. Csapadék nem valószínű. Az északias szél - főként a Tiszántúlon - nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 3, 9 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Délután 13, 18 fok valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.11. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás: fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság jelentkezhet. (2026.10.10)

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