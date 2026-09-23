Kitálalt a sztáredző a rangadó után: tarthatatlan, ami a színfalak mögött zajlik, máris távozna

Mindössze három hónappal a kinevezése után már a távozását lebegteti Marco Silva, a Benfica vezetőedzője. A Fulham korábbi trénere azután beszélt erről, hogy csapata 3–1-es vereséget szenvedett a Porto otthonában, a portugál szakember pedig élesen bírálta a mérkőzés játékvezetőjét - jelentette a Daily Mail.

Silva a 2025–2026-os idény végén, szerződése lejártával távozott a Fulhamtől, ahol Álvaro Arbeloa vette át a helyét. A korábbi Liverpool-védő irányításával a londoni klub öt forduló után a Premier League 19. helyén áll, de Silva sem lehet maradéktalanul boldog az új kihívással. A Benfica ugyan a második helyet foglalja el a portugál bajnokságban, a Porto elleni első szezonbéli vereség után azonban már öt pontra nőtt a hátránya a listavezető riválissal szemben.

A mérkőzésen a védő, Clement Lenglet még az első félidőben piros lapot kapott, ami felháborította Silvát. A szakember a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a kiállítást nem kívánja kommentálni, és ha a klubnak van mondanivalója a meccsről, tegye meg. Ugyanakkor hozzátette, nem tudja, képes lesz-e így folytatni az idény végéig, mert ő egy másik kultúrából érkezett. Úgy vélekedett, Portugáliában a meccsek előtt, után és hét közben is próbálják befolyásolni a bírókat, ami néha működik is, ő azonban nem fog erre az útra lépni.

Portugália Benfica Piaci érték: 374,05M Edző: Marco Silva Bajnokság: Portuguese Primera Liga Jelenlegi helyezés: #2 Portuguese Primera Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. FC Porto 7 7 0 0 18 3 15 21 2. Benfica 7 5 1 1 22 7 15 16 3. Sporting CP 7 4 3 0 17 8 9 15 Adatlap létrehozva: 2026.09.23.

Silva nem először keveredett bírói döntések miatti konfliktusba. A múlt idényben 90 ezer fontos bírságot és egymeccses eltiltást kapott a Fulham West Ham elleni veresége után tett megjegyzéseiért, amikor rendkívül keményen bírálta John Brooks játékvezetőt.

A Porto elnöke, a Chelsea és a Tottenham egykori vezetőedzője, André Villas-Boas ugyanakkor teljesen más véleményen volt. Szerinte kiváló volt a játékvezetés, és megjegyezte, az egyetlen statisztika, amit ő ismer, az az, hogy a Portónak hét mérkőzésből 21 pontja van.