A járművet később megtalálták, de a betörés körülményeiről és az esetleges gyanúsítottak elfogásáról egyelőre nem közöltek részleteket.
Kitálalt a sztáredző a rangadó után: tarthatatlan, ami a színfalak mögött zajlik, máris távozna
Mindössze három hónappal a kinevezése után már a távozását lebegteti Marco Silva, a Benfica vezetőedzője. A Fulham korábbi trénere azután beszélt erről, hogy csapata 3–1-es vereséget szenvedett a Porto otthonában, a portugál szakember pedig élesen bírálta a mérkőzés játékvezetőjét - jelentette a Daily Mail.
Silva a 2025–2026-os idény végén, szerződése lejártával távozott a Fulhamtől, ahol Álvaro Arbeloa vette át a helyét. A korábbi Liverpool-védő irányításával a londoni klub öt forduló után a Premier League 19. helyén áll, de Silva sem lehet maradéktalanul boldog az új kihívással. A Benfica ugyan a második helyet foglalja el a portugál bajnokságban, a Porto elleni első szezonbéli vereség után azonban már öt pontra nőtt a hátránya a listavezető riválissal szemben.
A mérkőzésen a védő, Clement Lenglet még az első félidőben piros lapot kapott, ami felháborította Silvát. A szakember a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a kiállítást nem kívánja kommentálni, és ha a klubnak van mondanivalója a meccsről, tegye meg. Ugyanakkor hozzátette, nem tudja, képes lesz-e így folytatni az idény végéig, mert ő egy másik kultúrából érkezett. Úgy vélekedett, Portugáliában a meccsek előtt, után és hét közben is próbálják befolyásolni a bírókat, ami néha működik is, ő azonban nem fog erre az útra lépni.
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CSAPAT
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1.
FC Porto
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7
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7
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0
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18
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3
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21
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2.
Benfica
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7
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5
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1
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1
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22
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7
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15
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16
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3.
Sporting CP
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7
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4
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Silva nem először keveredett bírói döntések miatti konfliktusba. A múlt idényben 90 ezer fontos bírságot és egymeccses eltiltást kapott a Fulham West Ham elleni veresége után tett megjegyzéseiért, amikor rendkívül keményen bírálta John Brooks játékvezetőt.
A Porto elnöke, a Chelsea és a Tottenham egykori vezetőedzője, André Villas-Boas ugyanakkor teljesen más véleményen volt. Szerinte kiváló volt a játékvezetés, és megjegyezte, az egyetlen statisztika, amit ő ismer, az az, hogy a Portónak hét mérkőzésből 21 pontja van.
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