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Sport

Kitálalt a sztáredző a rangadó után: tarthatatlan, ami a színfalak mögött zajlik, máris távozna

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 14:43

Mindössze három hónappal a kinevezése után már a távozását lebegteti Marco Silva, a Benfica vezetőedzője. A Fulham korábbi trénere azután beszélt erről, hogy csapata 3–1-es vereséget szenvedett a Porto otthonában, a portugál szakember pedig élesen bírálta a mérkőzés játékvezetőjét - jelentette a Daily Mail.

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Silva a 2025–2026-os idény végén, szerződése lejártával távozott a Fulhamtől, ahol Álvaro Arbeloa vette át a helyét. A korábbi Liverpool-védő irányításával a londoni klub öt forduló után a Premier League 19. helyén áll, de Silva sem lehet maradéktalanul boldog az új kihívással. A Benfica ugyan a második helyet foglalja el a portugál bajnokságban, a Porto elleni első szezonbéli vereség után azonban már öt pontra nőtt a hátránya a listavezető riválissal szemben.

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A mérkőzésen a védő, Clement Lenglet még az első félidőben piros lapot kapott, ami felháborította Silvát. A szakember a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a kiállítást nem kívánja kommentálni, és ha a klubnak van mondanivalója a meccsről, tegye meg. Ugyanakkor hozzátette, nem tudja, képes lesz-e így folytatni az idény végéig, mert ő egy másik kultúrából érkezett. Úgy vélekedett, Portugáliában a meccsek előtt, után és hét közben is próbálják befolyásolni a bírókat, ami néha működik is, ő azonban nem fog erre az útra lépni.

Portugália
Benfica
Piaci érték: 374,05M
Edző: Marco Silva
Jelenlegi helyezés: #2
Portuguese Primera Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
FC Porto
7
7
0
0
18
3
15
21
2.
Benfica
7
5
1
1
22
7
15
16
3.
Sporting CP
7
4
3
0
17
8
9
15
Adatlap létrehozva: 2026.09.23.

Silva nem először keveredett bírói döntések miatti konfliktusba. A múlt idényben 90 ezer fontos bírságot és egymeccses eltiltást kapott a Fulham West Ham elleni veresége után tett megjegyzéseiért, amikor rendkívül keményen bírálta John Brooks játékvezetőt.

A Porto elnöke, a Chelsea és a Tottenham egykori vezetőedzője, André Villas-Boas ugyanakkor teljesen más véleményen volt. Szerinte kiváló volt a játékvezetés, és megjegyezte, az egyetlen statisztika, amit ő ismer, az az, hogy a Portónak hét mérkőzésből 21 pontja van.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #portugália #sajtótájékoztató #premier league #eltiltás #távozás #játékvezető #vezetőedző #benfica
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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