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Mégis miből telik rá? Elképesztő milliárdokat költöttek el utazásra a magyarok
A magyarországi utazási irodák 2025-ben is a gazdasági átlag felett bővültek: az 50 legnagyobb cég összesített árbevétele 323 milliárd forintra nőtt. Az élmezőny stabil maradt, de a top 10-ben látványos átrendeződések is jelzik, hogy egyre élesebb a verseny a hazai utazásszervezési piacon.
Lassult ugyan a magyarországi utazási irodák növekedése 2025-ben, az ágazat így is jóval a gazdaság egészének bővülése felett teljesített. A Turizmus.com összeállítása szerint az 50 legnagyobb hazai utazásszervező és utazásközvetítő összesített árbevétele 323 milliárd forint volt, ami 9,6 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
A toplista élén nem történt változás: továbbra is az OTP Travel, az IBUSZ és a Kartago Tours áll az első három helyen. A mezőnyben ugyanakkor látványos mozgások voltak: az Itaka Hungary stabilan tartja negyedik helyét, míg az Orex Travel kiugró növekedéssel már a top 10-be került.
A legnagyobb tíz cég az átlagnál is jobban teljesített: árbevételük 14 százalékkal nőtt, miközben a foglalkoztatotti létszámuk csak mérsékelten bővült. Ez arra utal, hogy a piac élmezőnye hatékonyabban tudta kihasználni az erős utazási keresletet.
A cikk szerint ugyanakkor a mezőny erősen szóródik: miközben több iroda jelentősen növelte forgalmát, mások stagnáló vagy csökkenő árbevétel mellett is nyereségesek tudtak maradni. A részletes toplista, a legnagyobb nyertesek és a piaci átrendeződés további adatai a Turizmus.com cikkében olvashatók.
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