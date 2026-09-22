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Utazási iroda, ahol egy fiatal női ügyfél utazási prospektust böngészik
Utazás

Mégis miből telik rá? Elképesztő milliárdokat költöttek el utazásra a magyarok

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 21:00

A magyarországi utazási irodák 2025-ben is a gazdasági átlag felett bővültek: az 50 legnagyobb cég összesített árbevétele 323 milliárd forintra nőtt. Az élmezőny stabil maradt, de a top 10-ben látványos átrendeződések is jelzik, hogy egyre élesebb a verseny a hazai utazásszervezési piacon.

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Lassult ugyan a magyarországi utazási irodák növekedése 2025-ben, az ágazat így is jóval a gazdaság egészének bővülése felett teljesített. A Turizmus.com összeállítása szerint az 50 legnagyobb hazai utazásszervező és utazásközvetítő összesített árbevétele 323 milliárd forint volt, ami 9,6 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

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A toplista élén nem történt változás: továbbra is az OTP Travel, az IBUSZ és a Kartago Tours áll az első három helyen. A mezőnyben ugyanakkor látványos mozgások voltak: az Itaka Hungary stabilan tartja negyedik helyét, míg az Orex Travel kiugró növekedéssel már a top 10-be került.

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Tévhit, hogy a saját szervezésű út mindig olcsóbb: a nagy utazási irodák csoportszintű beszerzései sok esetben kedvezőbb csomagárakat eredményezhetnek,

A legnagyobb tíz cég az átlagnál is jobban teljesített: árbevételük 14 százalékkal nőtt, miközben a foglalkoztatotti létszámuk csak mérsékelten bővült. Ez arra utal, hogy a piac élmezőnye hatékonyabban tudta kihasználni az erős utazási keresletet.

A cikk szerint ugyanakkor a mezőny erősen szóródik: miközben több iroda jelentősen növelte forgalmát, mások stagnáló vagy csökkenő árbevétel mellett is nyereségesek tudtak maradni. A részletes toplista, a legnagyobb nyertesek és a piaci átrendeződés további adatai a Turizmus.com cikkében olvashatók.
Címlapkép: Getty Images
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