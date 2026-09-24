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Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten, csütörtökön
Kihúzták a Hatoslottó 39. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 660 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 660 millió forint volt.
A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):
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4; 17; 26; 31; 32; 41.
Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával már 755 millió forint lesz a várható főnyeremény.
További nyeremények a Hatoslottón:
- 3 találat: 3 275 Ft
- 4 találat: 9 795 Ft
- 5 találat: 256 670 Ft
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