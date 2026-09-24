2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy tollal jelölő számokról egy lottószelvény kitöltése közben. Lotto szerencsejáték függőség koncepció.
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 20:58

Kihúzták a Hatoslottó 39. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 660 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 660 millió forint volt.

A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

4; 17; 26; 31; 32; 41.

Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával már 755 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottón:

  • 3 találat: 3 275 Ft
  • 4 találat: 9 795 Ft
  • 5 találat: 256 670 Ft

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #hatoslottó #szerencsejáték #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #hatos lottó #pénzcentrum lottószámok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:02
21:46
21:32
21:16
20:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 24.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
2026. szeptember 23.
Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
2026. szeptember 24.
Mesés álommeló vár a magyarokra ebben a luxushotelben: még bőven vannak helyek, tapasztalat sem kell
2026. szeptember 24.
Megszólaltak a bankok az Otthon Start jövőjéről: sokan már az álomlakásból is engednek a 3%-os hitelért
2026. szeptember 24.
Megdőlt a nagy őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres bolti tablettákról
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 24. csütörtök
Gellért, Mercédesz
39. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ezen a vidéki településen él a nagybeteg Havas Henrik: „Most nem vagyok jól”
2
3 hete
Működik az új lottótrükk: így kaszálnak milliókat az élelmes magyarok az új rendszerrel
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. játékhéten
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. héten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Érdekmúlás
jogi hatást kiváltó tény a biztosítási szerződésben. Ha a biztosítási érdek megszűnik, a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 19:02
Eladó egy darabka tóparti paradicsom Budapest közelében: étterem és panzió is jár hozzá
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 18:05
Kvíz: Felismered a fák leveleit? Bizonyítsd, hogy otthon vagy a természetben!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 24. 20:28
Kemény időjárás jön a következő napokban: mutatjuk, mi vár a magyarokra