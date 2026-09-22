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Olajgáz-feldolgozó üzem csővezeték szelepekkel
Gazdaság

Brutális jóslat érkezett: hamarosan minden lélektani határt átléphet az üzemanyagár, ez nagyon fog fájni

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 14:14

Bár a szaúdi szállítások újraindulása hozott némi átmeneti enyhülést, a közel-keleti feszültségek és a megrongálódott infrastruktúra tartós kockázatot jelentenek a globális energiapiacon.

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A Bank of America 95 dollárra emelte az idei év végi Brent olajárra vonatkozó előrejelzését, de figyelmeztetett, hogy az elhúzódó iráni háború és a készletek csökkenése miatt a hordónkénti ár akár a 150 dollárt is átlépheti.

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A new york-i befektetési bank a korábbi, hordónkénti 83 dolláros célárát 95 dollárra módosította az év végére vonatkozóan. Francisco Blanch, az intézmény árupiaci stratégiai vezetője rámutatott, hogy bár az alternatív útvonalak és a fegyveres kísérettel haladó szállítmányok némileg tompítják a kiesést, a piac gyors normalizálódására nem lehet számítani. A sérült infrastruktúra és a folyamatos geopolitikai feszültségek tartósan nyomás alatt tartják a kínálatot.

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A globális olajkereskedelem mintegy harmadát bonyolító Hormuzi-szoros forgalma továbbra is komolyan akadozik. A helyzetet tovább rontották az iráni támogatású húszi lázadók szaúd-arábiai energetikai létesítmények elleni támadásai, amelyek miatt több egység működését is le kellett állítani. A Bank of America becslései szerint az Egyesült Államok és Izrael iráni csapásainak kezdetén tapasztalt napi 14 millió hordós kiesés mostanra napi 4–8 millió hordóra mérséklődött, de a hiány továbbra is jelentős.

Ennek ellenére a napokban átmeneti áresés volt megfigyelhető, a Brent 100, az amerikai WTI pedig 90 dollár alá is benézett. Ezt a piaci mozgást az váltotta ki, hogy a szaúdi Aramco bejelentette a kelet-nyugati csővezetékének újraindítását, amellyel a Vörös-tenger felől ismét megindulhatnak a szállítások.

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Az elemzők 2027-re átlagosan 80 dollár körüli Brent-árfolyammal számolnak, mivel a gazdasági növekedés egyelőre stabil maradt, és az energiaárak a jövedelmekhez viszonyítva jelenleg még megfizethetőek. Ugyanakkor rendkívül komoly kockázatként értékelik a stratégiai tartalékok apadását és a rövid távú, hirtelen fellépő hiányokat. Amennyiben a termeléskiesések egészen 2027 tavaszáig elhúzódnak, vagy az energetikai infrastruktúra károsodása tovább súlyosbodik, a kényszerű keresletcsökkenés miatt az olajár a 150 dolláros szintet is jelentősen meghaladhatja.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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