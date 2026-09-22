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Brutális száguldásban a techrészvények, de 1929-es vészjelet látnak a szakértők – Délután robbanhat az MNB-bomba

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 10:33

Óvatosan indult a keddi kereskedés az európai tőzsdéken, a magyar piac pedig kisebb mínuszban nyitott a hétfői amerikai rali után. A tengerentúlon a technológiai szektor fűtötte a szárnyalást, a Meta árfolyama több mint 11 százalékkal lőtt ki. Itthon a Mol eurókötvény-kibocsátása és a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatdöntése tarthatja lázban a befektetőket.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A nyitás után a német DAX 0,1 százalékos mínuszban, a brit FTSE 100 ugyanekkora pluszban állt, miközben a francia és a spanyol részvényindex stagnált, a milánói tőzsde pedig 0,3 százalékkal került lejjebb. A BUX a kereskedés első perceiben 0,2 százalékkal, 152 760 pontra süllyedt. Bár a kora reggeli határidős jegyzések még több európai piacon is határozottabb emelkedést vetítettek előre, a nyitás után már inkább az oldalazás volt jellemző.

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A magyar blue chipek közül az OTP és a Richter gyengült a nyitásban, míg a Magyar Telekom erősödött. A közepes kapitalizációjú vállalatok részvényei közül a Graphisoft Park és a Waberer's teljesített a legjobban, a BIF és a Duna House pedig a gyengébben induló papírok közé tartozott. A BUX a reggeli visszaesés ellenére a 20, az 50 és a 200 napos mozgóátlaga felett maradt, ami továbbra is emelkedő trendet jelez a fontosabb időtávokon.

Erős amerikai zárás után vegyes Ázsia

Hétfőn a Dow Jones 0,7, az S&P 500 mintegy 1,5 százalékos emelkedéssel zárt, a Nasdaq Composite pedig 2 százalékos erősödéssel történelmi zárócsúcsot ért el. Az S&P 500 ezzel nagyjából 1 százalékra került saját rekordjától, idei nyeresége pedig meghaladta a 13 százalékot.

A nap egyik legnagyobb nyertese a Meta volt, amelynek részvényei 11,4 százalékkal, 741,25 dollárra drágultak. A befektetők a vállalat mesterséges intelligencia-fejlesztéseit, különösen az új Muse személyes AI-ágens korai eredményeit fogadták kitörő lelkesedéssel a szeptember 23–24-i Meta Connect konferencia előtt. A részvény az év elejéhez képest már 12,3 százalékos pluszban forog.

Ázsiában kedden reggel a japán Nikkei 1,96 százalékkal emelkedett, a hongkongi Hang Seng 0,29 százalékos pluszban, a dél-koreai Kospi viszont 0,23 százalékos mínuszban állt. Az amerikai határidős indexek ekkor csak minimális, 0,05–0,06 százalékos elmozdulást mutattak.

Kevés részvény húzza az amerikai piacot

Az amerikai indexek látványos hétfői emelkedése mögött nem állt széles körű részvénypiaci rally. Az S&P 500 tagjai közül 30 részvény új 52 hetes mélypontra esett, miközben mindössze hét papír ért el új csúcsot.

Jason Goepfert piaci elemző szerint rendkívül ritka, hogy egy legalább 1 százalékot emelkedő, saját történelmi csúcsához közel járó indexben több új mélypont szülessen, mint új csúcs. Vizsgálata alapján korábban csupán 1999 decemberében és 1929 júliusában fordult elő hasonló piaci anomália. A történelmi párhuzam önmagában nem jelent feltétlen összeomlást, de ráirányítja a figyelmet arra, hogy a piaci emelkedés veszélyesen szűk részvénykörre támaszkodik.

A hétfői erősödést elsősorban az információtechnológiai, a kommunikációs szolgáltatási és a tartós fogyasztási cikkeket gyártó szektorok vezették. E három ágazat közül ugyanakkor egyedül az IT-szektor járt az éves csúcsa közvetlen közelében.

A Meta már bevételt is épít az AI-fejlesztésekre

A Meta szeptember 8-án mutatta be az Egyesült Államokban a Muse nevű szolgáltatását. A személyes AI-ágens olyan, a felhasználó nevében összetett feladatokat végrehajtó szoftver, amely például e-maileket kezel, utazási foglalásokat intéz vagy űrlapokat tölt ki, miközben az alkalmazás bezárása után is képes folytatni a munkát.

A szolgáltatás az ingyenes változat mellett havi 20 és 100 dolláros előfizetői konstrukcióban is elérhető, így közvetlen monetizációs lehetőséget teremt a vállalat számára. Az amerikai letöltések száma szeptember 19-én 264 ezerrel új rekordot döntött, a napi aktív felhasználók száma pedig egy nappal korábban 448 ezerre duzzadt.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A kedvező kezdeti mutatók láttán a Wells Fargo elemzője 640 dollárról 796 dollárra emelte a Meta célárát. A befektetők számára kulcskérdés, hogy a masszív AI-beruházások mikor és mekkora eredménynövekedésben csapódnak le ténylegesen.

Ötéves kötvénnyel von be forrást a Mol

A Mol szeptember 21-én aláírta az 500 millió euró értékű kötvénykibocsátásához kapcsolódó szerződéseket. Az ötéves futamidejű kötvény éves kamata 4,625 százalék, kibocsátáskori hozama pedig 4,86 százalék lett.

A papírok senior fedezetlen kötvények, vagyis közvetlen eszközfedezet nem áll mögöttük, de a kifizetési rangsorban megelőzik az alárendelt kölcsöntőkéket. Az elszámolásra szeptember 23-án kerül sor, a kötvényeket pedig bevezetik az Euronext Dublin tőzsdére.

Dimon szerint ezermilliárd dollárra nőhetnek az AI-kiadások

Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligenciára fordított globális tőkeberuházások (capex) 2027-re akár az 1000 milliárd dolláros összeget is elérhetik. A vezető felhőszolgáltatók és az infrastruktúrát biztosító cégek beruházásai a tavalyi mintegy 300 milliárd dollárról idén már 700 milliárd dollár közelébe ugrottak.

Dimon figyelmeztetett: az adatközpontok, csipgyárak és erőművek rohamléptékű építése, valamint a szűkös munkaerő- és alapanyag-kapacitások rövid távon tovább fűthetik az inflációs nyomást. Hosszabb távon ugyanakkor az AI termelékenységnövelő hatása már az áremelkedési ütem fékezője lehet.

A bankvezér fokozott óvatosságot tanácsolt a technológiai verseny abszolút nyerteseinek kiválasztásakor, és felidézte a dotkombuborék korszakát: egy ígéretes forradalmi technológia ugyanis önmagában nem garantálja minden egyes piaci szereplő sikerét. Egy esetleges részvénypiaci korrekciót sem zárt ki, bár annak közvetlen kiváltó okát nem feltétlenül a technológiai szektorból eredezteti.

Délután dönt az MNB

A keddi hazai makrogazdasági események közül kétségkívül a Magyar Nemzeti Bank szeptemberi kamatdöntő ülése a legfontosabb piacmozgató tényező. Emellett a Pénzügyminisztérium közzéteszi az államháztartás augusztusi részletes adatait is.

Nemzetközi fronton az euróövezeti fogyasztói bizalmi index szeptemberi gyorsbecslése, valamint a tengerentúli richmondi Fed-index kínálhat friss fogódzót a globális gazdasági kilátások megítéléséhez.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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