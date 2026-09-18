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Nagyon csúnyán bezuhat a hazai sztárrészvény az európai tőzsdéken: szívhatja a fogát, aki ebbe fektette a pénzét
Mélyült az esés pénteken az európai részvénypiacokon, miközben a vezető amerikai indexek mérsékelt elmozdulással indították a kereskedést. A magyar tőzsdét elsősorban a Mol gyengülése húzta lejjebb. A Raiffeisen részvénye közben részben korrigálta a csütörtöki zuhanást, az Eli Lilly pedig friss vételi ajánlást kapott a Berenbergtől.
Az amerikai nyitás után a német DAX és a francia CAC egyaránt 1,2 százalékos mínuszban állt, miközben a tengerentúlon a Dow Jones 0,2 százalékkal csökkent, az S&P 500 pedig ugyanennyivel emelkedett. Budapesten a kora délutáni adatok szerint a BUX 0,8 százalékot veszített értékéből. A hazai blue chipek közül a Mol 2,1, az OTP 0,9, a Magyar Telekom pedig 0,7 százalékkal került lejjebb, egyedül a Richter tudott dacolni a lejtmenettel, 0,6 százalékos emelkedéssel.
Az európai piacokon napközben fokozatosan erősödött az eladói nyomás. A német és a francia index délelőtt még 0,7 százalékos mínuszban járt, majd kora délutánra 0,8–0,9 százalékra nőtt a veszteségük, mielőtt az amerikai piacnyitást követően tovább estek volna. A BUX délelőtt még 0,5 százalékos csökkenést mutatott, a Mol akkori 1,7 százalékos gyengülése pedig a délutáni órákban tovább mélyült.
A kispapírok közül a Zwack dél körül 1,7 százalékos mínuszban forgott. A társaság a legutóbbi indexfelülvizsgálat során sem teljesítette a BUX-tagság megtartásához szükséges kritériumokat, ezért részvényei október 1-jével kikerülnek a benchmark indexből. A papír árfolyama a döntés bejelentése óta lejtmenetben van.
Vevőre talált a megütött Raiffeisen
A Raiffeisen Bank International részvénye péntek délután mintegy 0,7 százalékos pluszban állt, miután napközben 2,7 százalékkal is emelkedett. A mérsékelt felpattanás a csütörtöki 6 százalékos zuhanást követte.
Az előző napi esést a Grizzly Research elemzése váltotta ki. A shortos befektetési cég azt állította, hogy az osztrák bank olyan kereskedelmi tranzakcióknak lehet kitéve, amelyek import- és exportkorlátozások alá eső orosz árukhoz kapcsolódnak. A Grizzly nyíltan a Raiffeisen árfolyamesésére spekulál, vagyis short pozíciót tart fenn a részvényben, így közvetlen haszna származik az árfolyam gyengüléséből.
A Petrus Advisers ezzel szemben kiváló vételi lehetőséget látott a mélyrepülésben, és csütörtökön Raiffeisen-részvényeket vásárolt. A vállalatok stratégiájának aktív befolyásolására törekvő aktivista befektető szerint a Grizzly elemzése elenyésző tényszerű bizonyítékot mutat be, és kifejezetten gyengén alátámasztott feltételezésekre támaszkodik.
A vádakat a Raiffeisen vezetése is határozottan visszautasította. A hitelintézet szerint a publikáció félrevezető és sugalmazó állításokat, valamint durva ténybeli hibákat tartalmaz, ami miatt a bank jogi lépések megtételét mérlegeli az elemzés készítőivel szemben.
További szárnyalást vár a Berenberg az Eli Lillytől
Az Eli Lilly árfolyama közel 300 százalékkal emelkedett a Mounjaro 2022-es engedélyezése óta, a Berenberg szerint azonban még bőven maradt tér a felértékelődés előtt. Kerry Holford, a pénzintézet elemzője tartásról vételre minősítette fel a részvényt, a korábbi célárat pedig 1400 dollárra emelte. Ez a csütörtöki záróárhoz viszonyítva mintegy 21 százalékos felértékelődési potenciált jelent.
A Lilly a fogyókúrás és elhízás elleni készítmények iránti globális keresletrobbanás egyik legfőbb nyertese. A 2-es típusú cukorbetegség kezelésére bevezetett Mounjaro hatóanyagát Zepbound néven testsúlycsökkentésre is törzskönyvezték. Utóbbi mára az Egyesült Államok leggyakrabban felírt fogyókúrás gyógyszerévé vált, lekörözve a rivális Novo Nordisk Wegovy nevű készítményét.
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Az amerikai gyógyszeróriás piaci kapitalizációja immár átlépte az ezermilliárd dolláros lélektani határt, amivel a világ legértékesebb gyógyszeripari vállalatává lépett elő. A részvény mindazonáltal a következő tizenkét hónapra várt profit 26-szorosán forog, ami látható prémiumot jelent a szektortársak értékeltségéhez képest.
A Berenberg meglátása szerint a prémium árazást a robusztus növekedési pálya, a rendkívül eredményes kutatás-fejlesztés (K+F), valamint az ígéretes termékportfólió maximálisan alátámasztja. A legközelebbi kulcsfontosságú katalizátor a Foundayo nevű, szájon át szedhető GLP-1-tabletta cukorbetegség elleni jóváhagyása lehet. A GLP-1-alapú terápiák a vércukorszintet és a jóllakottságérzetet szabályozó hormon mechanizmusát aknázzák ki.
A bankház kalkulációi alapján az Eli Lilly idén csaknem 60 milliárd dollárt fordít több mint 25 felvásárlásra és M&A-tranzakcióra. A kiemelt ügyletek közé tartozik az alvászavarok innovatív kezelésén dolgozó Centessa Pharmaceuticals legfeljebb 7,8 milliárd dolláros, illetve az onkológiai terápiákat fejlesztő Kelonia Therapeutics akár 7 milliárd dolláros akvizíciója. A konszern emellett 3,8 milliárd dollárért vásárolta be magát a pszichedelikus hatóanyagú gyógyszerekkel kísérletező AtaiBeckleybe.
A Berenberg rámutatott: noha a befektetői fókusz szinte kizárólag az elhízás elleni készítményekre vetül, a Lilly egyéb kutatási projektjeiből is több, évi több milliárd dolláros árbevételt generáló kasszasiker (blockbuster) kerülhet ki a jövőben.
A Singapore Airlines lett a világ legjobbja
A légiközlekedési iparágban a Singapore Airlines hódította el a világ legjobb légitársaságának kijáró címet a Skytrax 2026-os rangsorában, letaszítva az élről a korábbi győztes Qatar Airwayst. A pénteken Londonban bejelentett végeredmény mintegy 25 millió utazó értékelésén alapul.
Az első tíz helyezett mezőnyét az ázsiai és közel-keleti prémiumszolgáltatók uralják. Európából kizárólag az Air France-KLM csoporthoz tartozó Air France tudott betörni az elitklubba, miközben észak-amerikai légitársaság egyáltalán nem szerepel az élmezőnyben. Az Air France La Première kabinja ugyanakkor elnyerte a világ legjobb első osztályának járó elismerést.
A prémium szegmens iránt mutatkozó masszív kereslet a légitársaságok üzleti modelljében is felértékelte a luxusszolgáltatásokat. A fuvarozók ultramodern első és business osztályú kabinokkal, privát repülőtéri várókkal és Michelin-szintű fedélzeti ellátással versenyeznek a prémium utasokért. Az Air France ennek megfelelően fokozatosan bővíti csúcsszolgáltatásának elérhetőségét, támaszkodva a transzatlanti útvonalakon tapasztalható erős fizetőképes keresletre.
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Emelkedéssel indult a csütörtöki kereskedés Európában, miközben a magyar tőzsde az előző napi záróértéke közelében kereste az irányt.
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