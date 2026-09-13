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A bottle of organic pumpkin seed oil, pumkin seeds in a wooden spoon and autumn pumkins on an old dark wooden table
Kvíz

Kvíz: Tudod, mi kerül ősszel a tányérokra? Lássuk, mennyire ismered az idényterméseket!

Pénzcentrum
2026. szeptember 13. 17:56

Az évszakok változásával nemcsak az időjárás, hanem a frissen elérhető zöldségek és gyümölcsök kínálata is átalakul. Ha tudjuk, mikor minek van szezonja, könnyebb változatosan étkezni, és tudatosabban válogathatunk a hazai idénytermések közül is. Szeptember ebből a szempontból különösen izgalmas időszak, hiszen számos népszerű gyümölcs és zöldség betakarításának ekkor jön el az ideje. Kvízünkben most tíz jól ismert őszi termésről derül ki, mennyire ismered őket.

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Kvíz: Tudod, mi kerül ősszel a tányérokra? Lássuk, mennyire ismered az idényterméseket!

1/10 kérdés
Melyik gyümölcs frissen kipréselt levét nevezzük mustnak?
Szőlő
Szilva
Alma
Birsalma
2/10 kérdés
Melyik zöldség gumója kerül hagyományosan a húslevesbe a sárgarépa és a petrezselyemgyökér mellé?
Sütőtök
Cékla
Vajretek
Zeller
3/10 kérdés
Melyik termés bújik érés közben sűrűn tüskés, zöld kupacsba?
Mandula
Dió
Szelídgesztenye
Mogyoró
4/10 kérdés
Melyik zöldség adja a borscs jellegzetes vörös színét?
Paradicsom
Piros paprika
Cékla
Vörös káposzta
5/10 kérdés
Melyik gyümölcs ismert fajtája a Vilmos és a Bosc kobak?
Körte
Szilva
Alma
Őszibarack
6/10 kérdés
Melyik gyökérzöldség íze válik édesebbé a hideg hatására?
Retek
Pasztinák
Petrezselyemgyökér
Torma
7/10 kérdés
Melyik gyümölcsből készül hagyományosan a szatmár-beregi térség híres, üstben főzött lekvárja?
Birsalma
Alma
Szilva
Füge
8/10 kérdés
Melyik zöldségből készül az ősszel különösen népszerű, élénk színű krémleves, amelyet gyakran gyömbérrel vagy szerecsendióval ízesítenek?
Póréhagyma
Zöldborsó
Sütőtök
Karfiol
9/10 kérdés
Melyik gyümölcsből készül a nevével ellentétben egyáltalán nem tejterméknek számító „sajt”?
Birsalma
Őszibarack
Alma
Füge
10/10 kérdés
Melyik zöldség savanyított leveleibe töltik a húsos-rizses tölteléket az egyik klasszikus magyar ételben?
Mángold
Karfiol
Jégsaláta
Fejes káposzta
Címlapkép: Getty Images
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