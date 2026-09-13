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Az évszakok változásával nemcsak az időjárás, hanem a frissen elérhető zöldségek és gyümölcsök kínálata is átalakul. Ha tudjuk, mikor minek van szezonja, könnyebb változatosan étkezni, és tudatosabban válogathatunk a hazai idénytermések közül is. Szeptember ebből a szempontból különösen izgalmas időszak, hiszen számos népszerű gyümölcs és zöldség betakarításának ekkor jön el az ideje. Kvízünkben most tíz jól ismert őszi termésről derül ki, mennyire ismered őket.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Tudod, mi kerül ősszel a tányérokra? Lássuk, mennyire ismered az idényterméseket! 1/10 kérdés Melyik gyümölcs frissen kipréselt levét nevezzük mustnak? Szőlő Szilva Alma Birsalma Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik zöldség gumója kerül hagyományosan a húslevesbe a sárgarépa és a petrezselyemgyökér mellé? Sütőtök Cékla Vajretek Zeller Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik termés bújik érés közben sűrűn tüskés, zöld kupacsba? Mandula Dió Szelídgesztenye Mogyoró Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik zöldség adja a borscs jellegzetes vörös színét? Paradicsom Piros paprika Cékla Vörös káposzta Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik gyümölcs ismert fajtája a Vilmos és a Bosc kobak? Körte Szilva Alma Őszibarack Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik gyökérzöldség íze válik édesebbé a hideg hatására? Retek Pasztinák Petrezselyemgyökér Torma Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik gyümölcsből készül hagyományosan a szatmár-beregi térség híres, üstben főzött lekvárja? Birsalma Alma Szilva Füge Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik zöldségből készül az ősszel különösen népszerű, élénk színű krémleves, amelyet gyakran gyömbérrel vagy szerecsendióval ízesítenek? Póréhagyma Zöldborsó Sütőtök Karfiol Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik gyümölcsből készül a nevével ellentétben egyáltalán nem tejterméknek számító „sajt”? Birsalma Őszibarack Alma Füge Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik zöldség savanyított leveleibe töltik a húsos-rizses tölteléket az egyik klasszikus magyar ételben? Mángold Karfiol Jégsaláta Fejes káposzta Eredmények

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