Húsz fok alá is csökkenhet a hőmérséklet, de 30 fokos csúcsérték is előfordulhat a jövő héten.
Kvíz: Tudod, mi kerül ősszel a tányérokra? Lássuk, mennyire ismered az idényterméseket!
Az évszakok változásával nemcsak az időjárás, hanem a frissen elérhető zöldségek és gyümölcsök kínálata is átalakul. Ha tudjuk, mikor minek van szezonja, könnyebb változatosan étkezni, és tudatosabban válogathatunk a hazai idénytermések közül is. Szeptember ebből a szempontból különösen izgalmas időszak, hiszen számos népszerű gyümölcs és zöldség betakarításának ekkor jön el az ideje. Kvízünkben most tíz jól ismert őszi termésről derül ki, mennyire ismered őket.
Kvíz: Tudod, mi kerül ősszel a tányérokra? Lássuk, mennyire ismered az idényterméseket!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyire emlékszel az ikonikus regények narrátoraira, vagyis arra, hogy ki meséli a történetet!
A mai kvíz során kiderítheted, mennyire ismered a közterek névadóit, híres magyar és akár külföldi történelmi személyeket, politikusokat, művészeket.
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