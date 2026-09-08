A friss előrejelzés szerint Budapesten sok napsütésre lehet számítani, a hőmérséklet pedig délután 34 fokig emelkedhet.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 8.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. szeptember 8.
Névnap
Mária, Adrienn
Friss hírek
- Horror pénzért járatja magánoviba gyerekeit a magyar elit: van, ahol 2,3 millió is lehet az éves számla
- Elakadtak a magyar dolgozók az értékek és a valóság között: így úszik el a jövőjük az AI-mámorban
- Fürdővízzel is locsolhatunk a kertben? A hazai szakember szerint ezt kell tudni, ha spórolnánk a vízzel
- Húzós időszak vár a magyar autósokra: napokon belül átlépi a lélektani határt az üzemanyagok ára?
- Dúl a kamatháború a magyar bankokban: rég volt ilyen olcsó milliókhoz jutni, itt vannak a legjobb ajánlatok
- Felfoghatatlan, 1500 milliárdos a kár Magyarországon: tömegével vághatják ki a gyümölcsfákat a kétségbeesett gazdák
Deviza árfolyam
EUR: 363.84 Ft
CHF: 386.73 Ft
GBP: 423.74 Ft
USD: 313.02 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 45000 Ft
MOL: 4984 Ft
RICHTER: 12710 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.09.09: Derült, napos idő várható, majd délutántól a Dunántúlon erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés és növekszik a zápor, zivatar kialakulási esélye. A déli szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik, majd az esti óráktól északnyugaton északnyugatira fordul a szél. A minimum-hőmérséklet jórészt 10 és 15 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos északi, északkeleti helyeken mérhetünk, míg az északnyugati tájakon magasabb értékek valószínűek. A maximum 30 és 35 fok között valószínű.
2026.09.10: Keleten is megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Széteső csapadékzóna érkezik, szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 18, délután 21 és 29 fok között alakul.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség általában kedvezően alakul - esetleg az ózon koncentrációja alakulhat egy-két mérőállomáson az egészségügyi határérték közelében a délutáni órákban. (2026.09.08. kedd éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Nincs fronthatás. (2026.09.07)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Összeomlott a légi közlekedés: vulkánkitörés miatt bénultak meg a repülőterek, 170 ezer utas érintett
Több mint 1500 járatot töröltek vagy térítettek el a vulkáni hamu miatt, iskolákban is távoktatást rendeltek el.
Itt a fordulat az időjárásban: mediterrán ciklon robbantja be a hidegfrontot - nagyon sok eső fog esni, ezen a napon változik minden
A hétvégén a maximumok már csak 20 és 25 fok között alakulnak.
2026-ra a FlixBus átfogó nemzetközi hálózatot épített ki, amely szinte egész Európát lefedi.
Hétfőn és kedden is napos, nyárias időre számíthatunk, de a napi hőingás jelentős lesz.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Íme tíz mesebeli helyszín Európából, amikről szinte senki sem hallott: tökéletes célpont ősszel is – alig van turista
Európa legnépszerűbb úti céljait évről évre turisták milliói keresik fel, a kontinens azonban még mindig számos kevésbé ismert csodát tartogat.
A jövő hét elején még visszatér a kánikula és szerdán 30 és 36 Celsius-fok várható a legmelegebb órákban, majd erős széllel hidegfront érkezik.
Véget ért a nyári szezon a Balatonnál, de a vendéglátósoknak idén nemcsak a hőséggel, a tömeggel és a munkaerőhiánnyal kellett megküzdeniük.
A kormány döntött a hercegszántói határátkelőhely átépítéséről, így a létesítmény a jövőben a nehézteher-forgalom előtt is megnyílik.
Szerdán markáns időjárás-változás érkezik: záporok, zivatarok, lehűlés.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A mostani, szinte nyárias meleg után jelentős lehűlés érkezhet Közép-Európába.
Szombat délutánig az erős szél miatt több vármegyében autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét
Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria InterCity Budapest és Split között.
A víz- és áramellátás romlása miatt megnőtt egészségügyi kockázatokra figyelmeztette a Kubába utazókat és ott élőket a kubai amerikai nagykövetség pénteken.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Bár az elmúlt évtizedekben javult Európa levegőminősége, a légszennyezés továbbra is komoly egészségügyi kockázatot jelent.
Kitálaltak a független benzinkutasok: azonnali lépést követelnek, nagy a baj a hazai töltőállomásokon
Azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyagpiac teljes átvilágítását sürgeti a Független Benzinkutak Szövetsége.