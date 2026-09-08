Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 8.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. szeptember 8.

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Befektetés, tőzsde

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MOL: 4984 Ft

RICHTER: 12710 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.09: Derült, napos idő várható, majd délutántól a Dunántúlon erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés és növekszik a zápor, zivatar kialakulási esélye. A déli szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik, majd az esti óráktól északnyugaton északnyugatira fordul a szél. A minimum-hőmérséklet jórészt 10 és 15 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos északi, északkeleti helyeken mérhetünk, míg az északnyugati tájakon magasabb értékek valószínűek. A maximum 30 és 35 fok között valószínű.

2026.09.10: Keleten is megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Széteső csapadékzóna érkezik, szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 18, délután 21 és 29 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul - esetleg az ózon koncentrációja alakulhat egy-két mérőállomáson az egészségügyi határérték közelében a délutáni órákban. (2026.09.08. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2026.09.07)

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