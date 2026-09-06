A mostani, szinte nyárias meleg után jelentős lehűlés érkezhet Közép-Európába.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 6.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. szeptember 6.
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Deviza árfolyam
EUR: 362.52 Ft
CHF: 385.37 Ft
GBP: 421.96 Ft
USD: 312.15 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 44940 Ft
MOL: 4952 Ft
RICHTER: 12820 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.09.07: Többnyire derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de az Északnyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű.
2026.09.08: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szél többnyire mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet általában 10 és 17 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul. A maximum-hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.09.06. vasárnap éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hideg fronthatásra számíthatunk. Az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás-ingadozás előfordulhat. (2026.09.05)
Akciók
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