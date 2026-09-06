Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 6.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. szeptember 6.

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 5.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 14, 22, 57, 76

Joker: 849274 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 35 db

3-as találat: 2683 db

2-es találat: 68216 db



OTP: 44940 Ft

MOL: 4952 Ft

RICHTER: 12820 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.07: Többnyire derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de az Északnyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű.

2026.09.08: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szél többnyire mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet általában 10 és 17 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul. A maximum-hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.09.06. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatásra számíthatunk. Az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás-ingadozás előfordulhat. (2026.09.05)

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