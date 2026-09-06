2026. szeptember 6. vasárnap Zakariás
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 6.)
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 6.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 6. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. szeptember 6.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

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Friss hírek

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CHF: 385.37 Ft
GBP: 421.96 Ft
USD: 312.15 Ft

<h2>Ötöslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 5.<br> Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>3, 14, 22, 57, 76</b><br> Joker: <b>849274</b> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5-ös találat: 0 db<br> 4-es találat: 35 db<br> 3-as találat: 2683 db<br> 2-es találat: 68216 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 44940 Ft
MOL: 4952 Ft
RICHTER: 12820 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.07: Többnyire derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de az Északnyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű.

2026.09.08: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szél többnyire mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet általában 10 és 17 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul. A maximum-hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.09.06. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatásra számíthatunk. Az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás-ingadozás előfordulhat. (2026.09.05)

Akciók

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