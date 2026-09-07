Kemény napok várnak rengeteg magyarra: ezt az időjárási jelenséget pokolian megszenvedhetik

Hétfőn és kedden is napos, nyárias időre számíthatunk, de a napi hőingás jelentős lesz. A csípős reggeleket erőteljes délutáni felmelegedés követi, kedden a hőmérséklet akár a 34 fokot is elérheti. Bár front nem terheli a szervezetet, az erős UV-sugárzás és az országszerte nagyon magas parlagfű-koncentráció miatt érdemes óvatosnak lenni - írja az időkép.

A hűvös hétfő reggelt követően napközben túlnyomóan napos idő várható, csupán estefelé jelenhetnek meg vastagabb fátyolfelhők, csapadékra azonban nem kell számítani. A mérsékelt délkeleti szélben a délutáni órákra nagyjából 26 fokig melegszik a levegő.

Időjárás holnap

Kedden folytatódik a nyárias időjárás. A hajnal ismét friss lesz, a hőmérséklet 5 és 18 fok közé süllyed, a leghidegebbet az északi és északkeleti fagyzugokban mérhetjük. Délen kezdetben még előfordulhat némi felhőzet, de később az egész országban zavartalan napsütésre van kilátás.

Csapadék ekkor sem várható, viszont az ország északi és északnyugati részén megélénkül a déli szél. A nappali felmelegedés kedden tovább erősödik, a csúcshőmérséklet már 28 és 34 fok között alakul.

Orvosmeteorológia

Fronthatással a hét elején nem kell számolni, ám a jelentős napi hőingás miatt az arra érzékenyeknél vérnyomásproblémák és szédülés jelentkezhet, a hidegebb hajnalokon pedig felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. A sok napsütés kifejezetten jó hatással lesz a hangulatra és a közérzetre, ugyanakkor 11 és 15 óra között országszerte erős UV-sugárzásra kell készülni, ezért fontos a megfelelő bőrvédelem és a bőséges folyadékfogyasztás.

Pollenjelentés

Az allergiások számára megterhelő ez az időszak, ugyanis a parlagfű pollenkoncentrációja országszerte magas, sokfelé nagyon magas szintet ér el, ami erős tüneteket, például tüsszögést, orrfolyást, szemviszketést és könnyezést válthat ki.

A csalánfélék pollene közepes, míg a libatopféléké alacsony vagy közepes mennyiségben van jelen a levegőben. A többi gyomnövény, köztük a pázsitfűfélék, az útifű és az üröm pollenje már csak alacsony koncentrációban mutatható ki. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma magas, míg az Epicoccumé közepes szinten alakul.