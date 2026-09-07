Itt a fordulat az időjárásban: mediterrán ciklon robbantja be a hidegfrontot - nagyon sok eső fog esni, ezen a napon változik minden

Többhetes, súlyos aszály és kiugróan meleg kora őszi napok után a héten végre országos eső és jelentős lehűlés érkezik hazánkba. Az időjárási fordulat két hullámban éri el az országot. Csütörtökön egy hidegfront hoz helyi záporokat, a hétvégén pedig egy mediterrán ciklon okoz bőséges csapadékot, miközben a nappali csúcshőmérséklet helyenként 20 fok alá esik vissza.

Bár a mai napon, szeptember 7-én, hétfőn még folytatódik a felmelegedés, és a hét első felében csapadékmentes időben mérhetünk 30 fok feletti maximumokat – kedden 28-34, szerdán akár 30-35 fokot is –, a hőség már könnyebben elviselhető. A rövidülő nappalok és a napsugarak alacsonyabb beesési szöge miatt az éjszakák felfrissülést hoznak, hajnalonta 9-17 fokig hűl le a levegő.

Molnár László meteorológus a 24.hu megkeresésére elmondta: az évszakhoz képest extrém meleg időjárást a héten két lépésben váltja fel a hűvösebb, csapadékos idő. A változás előszeleként szerda késő délután a nyugati országrész fölött már felhők gyülekeznek, csütörtökön pedig hidegfront vonul át felettünk. Ekkor a nappali csúcsértékek 20-30 fok közé esnek vissza, és többfelé kialakulhat zápor, zivatar. Ebből a frontból még nem lesz országos, áztató eső, ugyanis számottevő, 10-20 milliméternyi csapadék főként a nyugati megyékben – Zalában, Vasban és Somogyban – várható, kelet felé haladva pedig a mennyiség jelentősen csökken.

A valódi enyhülést az hozza el, hogy a csütörtöki hidegfront a Földközi-tenger térségét elérve egy mediterrán ciklont alakít ki. Ennek hatására péntektől egészen hétfőig nagy mennyiségű esőre van kilátás. Ezúttal egyetlen régió sem marad szárazon, de a legtöbb csapadékra – mintegy 20-50 milliméterre – a déli és keleti tájakon lehet számítani. Erre a tartós csapadékra az elmúlt időszak pusztító aszálya és hazai vizeink kiszáradása miatt már óriási szükség van.

A csapadékkal együtt a hőmérséklet is drasztikusan visszaesik. A hétvégén a maximumok már csak 20 és 25 fok között alakulnak, szombaton és vasárnap pedig lesznek olyan területek, ahol a 20 fokot sem éri el a csúcshőmérséklet. A tartósan esős, őszi időjárás a jövő hét elejéig tart, hétfőtől azonban újabb felmelegedés és szárazabb időszak veszi kezdetét.