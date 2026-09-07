A hétvégén a maximumok már csak 20 és 25 fok között alakulnak.
Összeomlott a légi közlekedés: vulkánkitörés miatt bénultak meg a repülőterek, 170 ezer utas érintett
Komoly fennakadásokat okoz Indonéziában az Anak Krakatau vulkán kitörése. A levegőbe került hamu miatt nyolc repülőtér működését kellett felfüggeszteni, a járattörlések és -eltérítések pedig csaknem 170 ezer utast érintenek. A hatóságok szerint újabb kitörésekre is számítani lehet. Jakartában és Lampungban emiatt az iskolák is távoktatásra álltak át.
Zárva maradt hétfőn nyolc indonéziai repülőtér, köztük Jakarta két légikikötője is a Java és Szumátra szigete között fekvő Anak Krakatau vulkán kitörései miatt a levegőbe került vulkáni hamu következtében. A járattörlések és -eltérítések csaknem 170 ezer utast érintenek.
Az Anak Krakatau péntek este kezdődött kitörései miatt csaknem 1600 járatot töröltek vagy térítettek el, köztük több mint 950 nemzetközi járatot. A hamufelhő a BMKG meteorológiai szolgálat adatai szerint a vulkán Java felőli oldalán 6000, Szumátra felőli oldalán pedig 15 000 méteres magasságot is elért. A vulkánmegfigyelő szolgálat hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a következő időszakban továbbra is magas az újabb kitörések valószínűsége. A legutóbbi kitörést vasárnap este 20 óra 23 perckor észlelték.
A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhullás idején viseljenek maszkot és szemvédőt, csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket, valamint vezessenek óvatosan. Jakartában és Lampungban az iskolák a diákok egészségügyi kockázatainak csökkentése érdekében távoktatásra álltak át.
Az Anak Krakatau neve indonézül "Krakatau gyermeke". A vulkán mintegy egy évszázada alakult ki a Krakatau korábbi helyén. Az 1883-as hatalmas kitöréssorozatot követő szökőárak több mint 36 ezer ember halálát okozták. 2018-ban az Anak Krakatau kitörése újabb halálos szökőárt idézett elő, amely több mint 400 ember életét követelte. A térség a Csendes-óceáni Tűzgyűrű része, ahol gyakoriak a földrengések és a vulkánkitörések.
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