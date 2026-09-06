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Utazás

Végre fellélegezhetnek a magyar autósok? Óriási átalakítás jön a határon, indul a gigafejlesztés

Pénzcentrum
2026. szeptember 6. 13:34

A kormány döntött a hercegszántói határátkelőhely átépítéséről, így a létesítmény a jövőben a nehézteher-forgalom előtt is megnyílik. A beruházás jelentősen enyhítheti a röszkei és a tompai átkelő leterheltségét, miközben új, közvetlen kapcsolatot teremt Dél-Magyarország, az M6-os autópálya és a szerbiai úthálózat között.

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a fejlesztés nyomán a határállomás folyamatos, 24 órás nyitvatartással működik majd, és a tehergépjárműveket is fogadni tudja. Jelenleg a magyar–szerb határon a nemzetközi teherforgalom kizárólag Röszkénél és Tompánál haladhat át. Ez Röszkénél napi 30–40 ezer járművet és rendszeres, több kilométeres torlódást jelent, de a hercegszántói átkelő jelenlegi kapacitása még a személyforgalom kiszolgálására is szűkös.

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A bővítés során külön teherautó- és buszsávokat, megnövelt személyautó-kapacitást, egy 40–42 férőhelyes kamionparkolót, valamint gyalogos- és kerékpáros-átkelőt alakítanak ki. A minisztérium a következő hetekben írja ki a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A beruházásról az előző kormány már évekkel ezelőtt határozott, ám forráshiány miatt a kivitelezés eddig váratott magára, noha a tervek és a szükséges engedélyek már rendelkezésre állnak.

A magyarországi munkálatokkal párhuzamosan a szerb oldalon is ütemesen zajlik a Béreg és Zombor közötti, 23 kilométeres gyorsforgalmi út építése, amely várhatóan két éven belül elkészül. A korszerűsített hercegszántói határátkelőhely új közlekedési folyosót nyit meg, így a Szerbia felől érkező járművek a tervezett mohácsi hídon keresztül közvetlenül elérhetik majd az M6-os autópályát. Ez a megoldás hosszabb távon az M5-ös autópályát és az M0-s autóút déli szektorát is tehermentesíti.

A tárcavezető ugyanakkor rámutatott, hogy Szerbia még esetleges EU-csatlakozása esetén is sokáig a schengeni övezeten kívül marad, így maga a határállomás eleve kapacitáskorlátot jelent. A korábbi tanulmányok és a forgalmi előrejelzések alapján 2050-ig nem indokolt a mohácsi hídhoz kapcsolódó alföldi úthálózat kétszer kétsávos kialakítása. A kormány ezért úgy döntött, hogy az 51-es főút és Mohács közötti szakaszt visszatervezik kétszer egysávosra. Az így megtakarított forrásokat magára a határállomás kiépítésére, valamint más útfejlesztésekre és felújításokra fordítják.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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