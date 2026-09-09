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Sport

Nekikezd a Pool is: az Atleti ellen lépnek ma pályra Szoboszlaiék a BL-ben

MTI
2026. szeptember 9. 10:15

A nyitókörben a címvédő Paris Saint-Germain, a tavalyi döntős Arsenal, valamint a Barcelona is megkezdi európai kupaszereplését.

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A BL mai meccsnapján három magyar válogatott játékos is érdekelt. A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost soraiban tudó Liverpool az Atlético Madridot fogadja, míg a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray a lisszaboni Sporting ellen lép pályára.

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A liverpooli együttes kiváló hazai statisztikával várja a ma este 21 órakor kezdődő mérkőzést, hiszen az európai kupaporondon pályaválasztóként még sosem veszítette el a szezonbeli első találkozóját. A spanyol csapatok ellen is magabiztosak az Anfielden, az alapszakaszban jelenleg hatmeccses hazai győzelmi sorozatot tudhatnak magukénak ellenük.

A két gárda tavaly is az első fordulóban találkozott, akkor a Liverpool 3–2-re nyert, a győztes gólt pedig Szoboszlai szögletét követően Virgil van Dijk szerezte a hosszabbításban. A két magyar légióst is foglalkoztató angol klub az új vezetőedzővel, Andoni Iraolával eddig veretlen a Premier League-ben. Két döntetlen után a múlt pénteken szerezték meg első győzelmüket, míg ellenfelük, az Atlético Madrid egy Athletic Bilbao elleni 3–0-s vereséggel a háta mögött utazik Angliába.

UEFA Bajnokok Ligája 1. forduló
Liverpool
Atletico Madrid
2026. szeptember 9. szerda 21:00
|
Anfield, Liverpool
Egymás elleni statisztika: 11 meccs
Győzelem
  Liverpool: 5 (45.5%)
  Atletico Madrid: 3 (27.3%)
  Döntetlen: 3 (27.3%)
Gólok
  Liverpool: 14
  Atletico Madrid: 11
Gólkülönbség: 3
Hazai győzelem
  Liverpool: 4
  Atletico Madrid: 2
Vendéggyőzelem
  Liverpool: 1
  Atletico Madrid: 1
Adatlap létrehozva: 2026.09.08.

Szintén 21 órakor lép pályára a török bajnokságban zsinórban négy aranyéremnél tartó Galatasaray, amely története során először csap össze a Sportinggal. A tavaly a BL-nyolcaddöntőig jutó isztambuliak remek formában, három győzelemmel és egy döntetlennel kezdték az idényt. Sallai Roland alapembernek számít a csapatban, hiszen az eddigi négy bajnokin a már megszokott jobbhátvéd posztján lépett pályára, és egy gólt is szerzett.

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A szerdai játéknap további kiemelkedő mérkőzésein a címvédő Paris Saint-Germain a Slovan Bratislava ellen kezd hazai pályán, a legutóbbi ezüstérmes Arsenal a Napoli vendége lesz, a spanyol bajnok Barcelona pedig a holland Feyenoordot fogadja.

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje automatikusan a márciusi nyolcaddöntőbe jut. A 9–24. helyen végző együttesek februárban rájátszásban küzdenek meg a 16 közé kerülésért, míg az utolsó 12 csapat számára véget ér az európai kupaszereplés.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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