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Nekikezd a Pool is: az Atleti ellen lépnek ma pályra Szoboszlaiék a BL-ben
A nyitókörben a címvédő Paris Saint-Germain, a tavalyi döntős Arsenal, valamint a Barcelona is megkezdi európai kupaszereplését.
A BL mai meccsnapján három magyar válogatott játékos is érdekelt. A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost soraiban tudó Liverpool az Atlético Madridot fogadja, míg a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray a lisszaboni Sporting ellen lép pályára.
A liverpooli együttes kiváló hazai statisztikával várja a ma este 21 órakor kezdődő mérkőzést, hiszen az európai kupaporondon pályaválasztóként még sosem veszítette el a szezonbeli első találkozóját. A spanyol csapatok ellen is magabiztosak az Anfielden, az alapszakaszban jelenleg hatmeccses hazai győzelmi sorozatot tudhatnak magukénak ellenük.
A két gárda tavaly is az első fordulóban találkozott, akkor a Liverpool 3–2-re nyert, a győztes gólt pedig Szoboszlai szögletét követően Virgil van Dijk szerezte a hosszabbításban. A két magyar légióst is foglalkoztató angol klub az új vezetőedzővel, Andoni Iraolával eddig veretlen a Premier League-ben. Két döntetlen után a múlt pénteken szerezték meg első győzelmüket, míg ellenfelük, az Atlético Madrid egy Athletic Bilbao elleni 3–0-s vereséggel a háta mögött utazik Angliába.
Szintén 21 órakor lép pályára a török bajnokságban zsinórban négy aranyéremnél tartó Galatasaray, amely története során először csap össze a Sportinggal. A tavaly a BL-nyolcaddöntőig jutó isztambuliak remek formában, három győzelemmel és egy döntetlennel kezdték az idényt. Sallai Roland alapembernek számít a csapatban, hiszen az eddigi négy bajnokin a már megszokott jobbhátvéd posztján lépett pályára, és egy gólt is szerzett.
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A szerdai játéknap további kiemelkedő mérkőzésein a címvédő Paris Saint-Germain a Slovan Bratislava ellen kezd hazai pályán, a legutóbbi ezüstérmes Arsenal a Napoli vendége lesz, a spanyol bajnok Barcelona pedig a holland Feyenoordot fogadja.
A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje automatikusan a márciusi nyolcaddöntőbe jut. A 9–24. helyen végző együttesek februárban rájátszásban küzdenek meg a 16 közé kerülésért, míg az utolsó 12 csapat számára véget ér az európai kupaszereplés.
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