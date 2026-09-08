Erősödni tudott a forint kedd estére: mutatjuk a záró értékeket a devizapiacon

Bár nem jelentősen, de az esti zárásra a forint erősödött a főbb devizákkal szemben.

Kedd estére 0,2 százalékkal erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon, ezzel a magyar fizetőeszköz tovább növelte az év eleje óta elért, több százalékos nyereségét az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben.

A kora reggeli jegyzésekhez képest délután hat órára az euró árfolyama 363,82-ről 363,18 forintra süllyedt. Hasonló mozgást mutatott az amerikai dollár is, amelynek jegyzése 312,96 forintról 312,35 forintra csökkent, míg a svájci frank árfolyama 386,73-ról 386,05 forintra mérséklődött.

A kedd délutáni adatok rávilágítanak arra is, hogy a forint egyértelműen felértékelődött idén, hiszen 2026 elejéhez képest az euróval szemben 5,6, a dollárral szemben 4,6, a svájci frankkal szemben pedig 6,6 százalékos erősödést ért el.