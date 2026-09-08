Szeptemberben ismét Ars Sacra fesztivál! Az ingyenes vallási-kulturális programsorozat nyitott templomokkal, városi túrákkal és rendhagyó kultúrélményekkel érkezik.
Durva időjárás-változás jön: kedden még 34 fok, utána óriási fordulat következik
Folytatódik a nyárias idő kedden. A friss előrejelzés szerint Budapesten sok napsütésre lehet számítani, a hőmérséklet pedig délután 34 fokig emelkedhet.
A reggel még hűvös idő lesz, az országban 16 fok körüli minimumokra lehet számítani. Napközben azonban gyorsan melegszik a levegő, a délutáni órákban 28 és 34 fok között alakulhatnak a maximumok. A HungaroMet budapesti előrejelzése szerint a fővárosban a délutáni órákban akár 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
Csapadékra kedden nem kell számítani, az ország nagy részén zavartalan napsütés várható. A déli, délnyugati szél többfelé mérsékelt maradhat, az Észak-Dunántúlon azonban élénk széllökések is előfordulhatnak.
A meleg idő szerdán is kitart. A jelenlegi előrejelzés szerint ekkor már 34 fok körüli maximum is kialakulhat. Ezt követően azonban markáns változás kezdődik az időjárásban.
Csütörtökön már csak 25 fok körüli maximum várható, pénteken pedig tovább mérséklődik a hőmérséklet. A hétvégén 22-24 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek, és a csapadék esélye is növekszik. A következő napok időjárása tehát jelentős változást hoz. A keddi és szerdai meleg után néhány nap alatt közel 10 fokkal is visszaeshet a nappali csúcshőmérséklet.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Összeomlott a légi közlekedés: vulkánkitörés miatt bénultak meg a repülőterek, 170 ezer utas érintett
Több mint 1500 járatot töröltek vagy térítettek el a vulkáni hamu miatt, iskolákban is távoktatást rendeltek el.
Itt a fordulat az időjárásban: mediterrán ciklon robbantja be a hidegfrontot - nagyon sok eső fog esni, ezen a napon változik minden
A hétvégén a maximumok már csak 20 és 25 fok között alakulnak.
2026-ra a FlixBus átfogó nemzetközi hálózatot épített ki, amely szinte egész Európát lefedi.
Hétfőn és kedden is napos, nyárias időre számíthatunk, de a napi hőingás jelentős lesz.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Íme tíz mesebeli helyszín Európából, amikről szinte senki sem hallott: tökéletes célpont ősszel is – alig van turista
Európa legnépszerűbb úti céljait évről évre turisták milliói keresik fel, a kontinens azonban még mindig számos kevésbé ismert csodát tartogat.
A jövő hét elején még visszatér a kánikula és szerdán 30 és 36 Celsius-fok várható a legmelegebb órákban, majd erős széllel hidegfront érkezik.
Véget ért a nyári szezon a Balatonnál, de a vendéglátósoknak idén nemcsak a hőséggel, a tömeggel és a munkaerőhiánnyal kellett megküzdeniük.
A kormány döntött a hercegszántói határátkelőhely átépítéséről, így a létesítmény a jövőben a nehézteher-forgalom előtt is megnyílik.
Szerdán markáns időjárás-változás érkezik: záporok, zivatarok, lehűlés.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A mostani, szinte nyárias meleg után jelentős lehűlés érkezhet Közép-Európába.
Szombat délutánig az erős szél miatt több vármegyében autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét
Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria InterCity Budapest és Split között.
A víz- és áramellátás romlása miatt megnőtt egészségügyi kockázatokra figyelmeztette a Kubába utazókat és ott élőket a kubai amerikai nagykövetség pénteken.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Bár az elmúlt évtizedekben javult Európa levegőminősége, a légszennyezés továbbra is komoly egészségügyi kockázatot jelent.