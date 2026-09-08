Durva időjárás-változás jön: kedden még 34 fok, utána óriási fordulat következik

Folytatódik a nyárias idő kedden. A friss előrejelzés szerint Budapesten sok napsütésre lehet számítani, a hőmérséklet pedig délután 34 fokig emelkedhet.

A reggel még hűvös idő lesz, az országban 16 fok körüli minimumokra lehet számítani. Napközben azonban gyorsan melegszik a levegő, a délutáni órákban 28 és 34 fok között alakulhatnak a maximumok. A HungaroMet budapesti előrejelzése szerint a fővárosban a délutáni órákban akár 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

Csapadékra kedden nem kell számítani, az ország nagy részén zavartalan napsütés várható. A déli, délnyugati szél többfelé mérsékelt maradhat, az Észak-Dunántúlon azonban élénk széllökések is előfordulhatnak.

A meleg idő szerdán is kitart. A jelenlegi előrejelzés szerint ekkor már 34 fok körüli maximum is kialakulhat. Ezt követően azonban markáns változás kezdődik az időjárásban.

Csütörtökön már csak 25 fok körüli maximum várható, pénteken pedig tovább mérséklődik a hőmérséklet. A hétvégén 22-24 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek, és a csapadék esélye is növekszik. A következő napok időjárása tehát jelentős változást hoz. A keddi és szerdai meleg után néhány nap alatt közel 10 fokkal is visszaeshet a nappali csúcshőmérséklet.