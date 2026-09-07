Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 7.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. szeptember 7., hétfő.

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Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 3.

A Hatoslottó nyerőszámai a 36. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 5, 7, 24, 31, 44

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 20 db

4-es találat: 870 db

3-as találat: 14111 db



OTP: 44940 Ft

MOL: 4952 Ft

RICHTER: 12820 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.08: Túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik, napközben már csak kevés fátyol- és gomolyfelhő lehet az égen. Csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában 9 és 17 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakul. A maximum-hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.

2026.09.09: Általában derült, napos idő várható, délutántól a Dunántúlon gomolyfelhők képződnek, növekednek, melyekből egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik, majd az esti óráktól északnyugaton északnyugatira fordul. A minimum-hőmérséklet jórészt 10 és 17 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos északi, északkeleti helyeken mérhetünk. Ugyanakkor a Dunántúli-középhegységtől északra, északnyugatra, a szeles helyeken melegebb lesz a hajnal. A maximum általában 30 és 36 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Általában kedvezően alakul a levegőminőség. (2026.09.07. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hazánk fölött áthaladó hidegfront dél felé fokozatosan távolodik a Kárpát-medencétől, mögötte hűvösebb levegő áramlik térségünk fölé, és vasárnap estére a szél is mérséklődik. Ezek a hatások a vegetatív idegrendszerünket paraszimpatikus irányba tolják el, ezért csökken a szervezet energiaforgalma, alapanyagcseréje, lassul a légzés és a keringés, valamint az izomtevékenység is a legszükségesebbre csökken le. (2026.09.06)

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