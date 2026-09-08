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Utazás

Kegyetlenül ráfáznak a csődbe ment utazási iroda utasai: futhatnak a pénzük után, szinte semmit sem kapnak vissza?

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 09:43

Jelenleg is tart a csődbe ment Robinson Tours utasai által benyújtott kárigények feldolgozása a bolgár Axiom biztosítónál. Bár a kifizetések pontos mértéke és ideje még bizonytalan, szakértők szerint a károsultak a befizetett összegnek csupán a töredékét kaphatják vissza a biztosítótól, a fennmaradó részért pedig a bolgár államot kell majd perelniük.

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A bolgár biztosítótársaság tájékoztatása szerint folyamatban van a beérkezett dokumentumok ellenőrzése és a többszörösen benyújtott igények kiszűrése. A jogos kárigények végleges száma, a kifizetésre kerülő összeg, valamint az esetleges arányosítás mértéke és ütemezése egyelőre nem dőlt el.

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Az utazási iroda a múlt hónapban, augusztus 6-án nyújtotta be a fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kérelmét a szófiai bírósághoz. A cég a csődöt a közel-keleti válság miatti bizonytalansággal, a magas kerozinárakkal és a lecsökkent forgalommal indokolta. Az ügyben a bolgár hatóságok is vizsgálódnak.

Bár a biztosító fizetni fog a károsultaknak, Salamon András utazási jogi tanácsadó a Blikk érdeklődésére azt mondta, hogy a rendelkezésre álló keret és az igények összevetése alapján ez várhatóan csak a befizetett összeg nagyjából tíz százalékát fedezi majd.

A fennmaradó különbözetet az utasoknak peres úton kell követelniük a bolgár államtól. A szakértő úgy véli, az Európai Unió Bíróságának korábbi, tagállami felelősségre vonatkozó joggyakorlata alapján szinte borítékolható, hogy az utasok megnyerik a bolgár állam elleni pereket.

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A károsultak helyzetét eközben az ügyintézés is nehezíti. Többen arról számoltak be, hogy a biztosító hiánypótlásként olyan papírokat kért be tőlük újra, amelyeket már korábban hiánytalanul megküldtek, kártérítést pedig még senki sem kapott.

Az utasok kálváriája augusztus elején kezdődött, amikor az iroda csupán egy SMS-ben, röviddel az indulás előtt közölte, hogy nem tudja teljesíteni a szolgáltatást, így sokaknak repülő helyett busszal kellett hazatérniük Bulgáriából.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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