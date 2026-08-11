Megbolygatta Olaszország légiforgalmát az Etna: még mindig lehet késésre, csúszásra számítani

Az Etna újabb kitörése miatt hétfőn felfüggesztették az érkező járatok fogadását a szicíliai Catania repülőterén, miután a kiáramló hamufelhő elérte a légiforgalmi zónát. A legfrissebb hírek szerint a korlátozást feloldották, viszont még mindig lehetnek fennakadások.

A repülőteret üzemeltető SAC első közleménye szerint a beérkező járatok fogadását közép-európai idő szerint 17 óráig függesztették fel. A honlapon található legfrissebb tájékoztatás szerint az Etna kitörési tevékenysége és az ennek következtében a légkörbe kerülő vulkáni hamu miatt meghosszabbították a délnyugati irányú hamufelhő által érintett légtér (C1-es szektor) lezárását, továbbá lezárták a B3-as szektort is. Ennek következtében az érkező és induló járatok forgalma szünetel; a felfüggesztés augusztus 11-én reggel 6:00 óráig tart.

Kérik az utasokat, hogy a repülőtérre való indulás előtt tájékozódjanak járatuk státuszáról a légitársaságnál. Az érkező és induló járatok nyomonkövetésére szolgáló oldal alapján a repülőtéren több járat törlésre került, vagy halasztották a felszállást, viszont 8 óra tájban már több járat is rendben útnak indult/megérkezett.

Az Etna rendszeresen okoz felfordulást

Az Etna Európa legmagasabb aktív vulkánja, amely Szicília keleti partvidéke fölé magasodik. Egyben a világ egyik legaktívabb tűzhányója is, amely rendszeresen fennakadásokat okoz a cataniai repülőtér forgalmában – ez a sziget fő légikikötője és Olaszország ötödik legforgalmasabb repülőtere.

Az olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) tájékoztatása szerint a legújabb kitörési fázis a 2750 és 2360 méteres magasságban található kürtőkből ered, több lávafolyamot és kiterjedt lávamezőket hozva létre. Az intézet légiforgalmi vulkáni figyelmeztetése (VONA) továbbra is a legmagasabb, vörös riasztási fokozaton áll, ami a hamuképződés miatti folyamatos repülési kockázatra utal.