2026. szeptember 19. szombat Vilhelmina
27 °C Budapest
OTP Bank Liga
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lisszabon, Portugália - 2023. szeptember 11: Wizz Air Airbus A321-271NX típusú utasszállító repülőgép felszállás után a lisszaboni Humberto Delgado repülőtéren, felhős égbolton.
Utazás

Ez komoly? Rengeteg magyarnak járna ez az ingyenpénz - sokan mégse hajolnak le érte

Pénzcentrum
2026. szeptember 19. 08:31

Az elmúlt két évben összesen 184 millió euró kártalanítást fizetett ki utasainak a Wizz Air a jelentős, több mint háromórás késések és járattörlések miatt. Bár a légitársaságnak komoly összegeket kell megtérítenie a saját hibájából eredő fennakadások után, az adatok rávilágítanak arra, hogy a jogosult utazók jelentős része nem él a kompenzáció lehetőségével.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A HVG az olasz Corriere della Sera nyomán közölt statisztikákat, melyek szerint a 2024 áprilisától 2025 márciusáig tartó időszakban a magyar hátterű diszkont légitársaság, a Wizz Air több mint 315 ezer járatot tervezett indítani. Ebből 231-et a cég saját hibájából töröltek, 2800 esetben pedig több mint három órát késett az indulás. Az európai uniós szabályozás értelmében az ilyen mértékű csúszások és törlések után pénzbeli kártalanítás illeti meg az utasokat, amennyiben a fennakadás a légitársaság felelősségi körébe tartozik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2025 áprilisa és 2026 márciusa közötti időszakban a Wizz Air átlagosan 40 ezer eurót költött egy-egy törölt járatra, bár a legfrissebb adatok alapján ez a kiadás mostanra 26 ezer euróra mérséklődött.

Szintén árulkodó, hogy az olasz lap számításai szerint az egy utasra jutó, ténylegesen kifizetett kártalanítás átlagosan mindössze 167 euró volt.

Mivel az uniós előírások az ilyen esetekre alapesetben legalább 250 eurós összeget határoznak meg, a különbségből egyértelműen az a következtetés vonható le, hogy sok érintett utas egyáltalán nem igényli a neki jogosan járó összeget.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Wizz Air #repülés #légitársaság #európai unió #kártérítés #járatkésés #utasok #repülőjárat #járattörlés
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:30
10:02
09:45
09:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 19.
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
2026. szeptember 18.
Veszélyes vírusok terjedhetnek Magyarországon: ezek a tüneteik, figyelmeztet Rusvai Miklós
2026. szeptember 18.
Fillérekért vehetsz lakást ebben a jóléti országban: óriási csapdába esik, aki bedől a nyomott áraknak
2026. szeptember 18.
Hiába a vendégsereg, sorra adják el sokak kedvenc szállodáit: olyan válság ütötte fel a fejét, amire nincs megoldás?
2026. szeptember 18.
Már 700 forint felett a gázolaj, és a legrosszabb még csak most jön? Moszkva hozhatja el a horror üzemanyagárakat
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 19. szombat
Vilhelmina
38. hét
Szeptember 19.
Takarítási világnap (Szemétszedési világnap)
Szeptember 19.
A Kulturális Örökség Napjai
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
2
2 hete
Magyar turistaként milliomosnak érezheted magad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
3
1 hete
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
4
5 napja
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
5
2 napja
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Függőkár
olyan, biztosítási eseményből származó kár, amelyet a biztosítónak már bejelentettek, de a kárügy végleges lezárása még nem történt meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 19. 10:02
Megszereztük a legízesebb magyaros töltött paprika receptjét: egészen más kerül bele, mint gondolnád
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 19. 09:32
Dízeltámogatás az autósoknak: megjelent a kormányrendelet – itt van minden fontos kérdés és válasz a témában
Agrárszektor  |  2026. szeptember 19. 10:01
Súlyos szigorítás jön a boltokban: erről jobb, ha te is tudsz vásárláskor