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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 10.)
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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 10.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 10. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. augusztus 10., hétfő.

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Friss hírek

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USD: 314.63 Ft

<h2>Hatoslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 6.<br> A Hatoslottó nyerőszámai a 32. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>1, 14, 24, 30, 32, 37</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 6-os találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 9 db<br> 4-es találat: 523 db<br> 3-as találat: 10990 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46890 Ft
MOL: 4650 Ft
RICHTER: 12320 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.08.11: A fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, zápor, zivatar csak kevés helyen alakulhat ki - leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti országrészben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában 16, 22 fokra számíthatunk, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk, míg a vízpartoknál, magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a Kisalföldön ennél melegebb lesz a hajnal. Délután 32, 38 fok várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.

2026.08.12: Túlnyomóan felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 17, 24 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután 27, 34 fok valószínű, északkeleten mérhetjük a legalacsonyabb értékeket.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Bár front nincs fölöttünk, a magaslégkörben zajló melegedés miatt melegfront jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.08.09)

Akciók

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