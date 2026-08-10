A befektetők szelektíven jutalmazták a várakozásokat felülmúló eredményeket, ami arra utal, hogy a fő számok mellett kiemelt figyelmet fordítanak a mögöttes adatokra és a vállalati...
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 10.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. augusztus 10., hétfő.
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Lőrinc
Friss hírek
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Országos középtávú előrejelzés
2026.08.11: A fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, zápor, zivatar csak kevés helyen alakulhat ki - leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti országrészben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában 16, 22 fokra számíthatunk, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk, míg a vízpartoknál, magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a Kisalföldön ennél melegebb lesz a hajnal. Délután 32, 38 fok várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.
2026.08.12: Túlnyomóan felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 17, 24 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután 27, 34 fok valószínű, északkeleten mérhetjük a legalacsonyabb értékeket.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Bár front nincs fölöttünk, a magaslégkörben zajló melegedés miatt melegfront jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.08.09)
Akciók
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