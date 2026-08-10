Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 10.)

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Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 6.

A Hatoslottó nyerőszámai a 32. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 14, 24, 30, 32, 37

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 9 db

4-es találat: 523 db

3-as találat: 10990 db



OTP: 46890 Ft

MOL: 4650 Ft

RICHTER: 12320 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.08.11: A fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, zápor, zivatar csak kevés helyen alakulhat ki - leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti országrészben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában 16, 22 fokra számíthatunk, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk, míg a vízpartoknál, magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a Kisalföldön ennél melegebb lesz a hajnal. Délután 32, 38 fok várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.

2026.08.12: Túlnyomóan felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 17, 24 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután 27, 34 fok valószínű, északkeleten mérhetjük a legalacsonyabb értékeket.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Bár front nincs fölöttünk, a magaslégkörben zajló melegedés miatt melegfront jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.08.09)

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