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Brutális buszbaleset az M3-ason: több halott is van, itt vannak a friss részletek a rettenetes tragédiáról
A katasztrófavédelem közlése szerint több halottja is lehet a Mezőkeresztesnél történt balesetnek, a mentéshez civil darukat is használnak.
Több halálos áldozatot és számos sérültet követelt egy lengyel turistabusz balesete, amely szombatról vasárnapra virradó éjszaka borult fel az M3-as autópályán, Mezőkeresztes térségében. A járművön ötvenkilencen utaztak, a tömeges baleset helyszínén nagy erőkkel zajlik a mentés.
A tragédia hajnali egy óra körül történt a Nyíregyháza felé vezető oldalon. Az 57 utast és két sofőrt szállító, 24 tonnás jármű egyelőre tisztázatlan okból borult az oldalára a mezőkeresztesi lehajtót követően.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltóknak hajnali három óráig harmincöt embert sikerült kimenteniük. A helyzetet súlyosbítja, hogy többen a roncs alá szorultak. A kiszabadításukhoz civil darukat is a helyszínre rendeltek, a nehézgépek megérkezéséig pedig a tűzoltók csörlőkkel próbálják annyira megemelni a busz hátsó tengelyét, hogy hozzáférjenek a bajbajutottakhoz.
A hatóságok az érintett autópálya-szakaszt a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljesen lezárták. A forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik, a sztrádára visszatérni pedig Emődnél lehet. A helyszínen tartózkodók ellátására egy melegedőbuszt biztosítottak, Lengyelországból pedig már elindult egy mentesítő járat az utasokért.
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címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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