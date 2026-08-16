Brutális buszbaleset az M3-ason: több halott is van, itt vannak a friss részletek a rettenetes tragédiáról

A katasztrófavédelem közlése szerint több halottja is lehet a Mezőkeresztesnél történt balesetnek, a mentéshez civil darukat is használnak.

Több halálos áldozatot és számos sérültet követelt egy lengyel turistabusz balesete, amely szombatról vasárnapra virradó éjszaka borult fel az M3-as autópályán, Mezőkeresztes térségében. A járművön ötvenkilencen utaztak, a tömeges baleset helyszínén nagy erőkkel zajlik a mentés.

A tragédia hajnali egy óra körül történt a Nyíregyháza felé vezető oldalon. Az 57 utast és két sofőrt szállító, 24 tonnás jármű egyelőre tisztázatlan okból borult az oldalára a mezőkeresztesi lehajtót követően.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltóknak hajnali három óráig harmincöt embert sikerült kimenteniük. A helyzetet súlyosbítja, hogy többen a roncs alá szorultak. A kiszabadításukhoz civil darukat is a helyszínre rendeltek, a nehézgépek megérkezéséig pedig a tűzoltók csörlőkkel próbálják annyira megemelni a busz hátsó tengelyét, hogy hozzáférjenek a bajbajutottakhoz.

A hatóságok az érintett autópálya-szakaszt a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljesen lezárták. A forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik, a sztrádára visszatérni pedig Emődnél lehet. A helyszínen tartózkodók ellátására egy melegedőbuszt biztosítottak, Lengyelországból pedig már elindult egy mentesítő járat az utasokért.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA