Megdőlt a legnagyobb mítosz a balatoni vendéglátásról: a magyarok többsége súlyos tévhitben élt ezzel kapcsolatban

A közvélekedéssel ellentétben a balatoni vendéglátók és kereskedők nem tudják három nyári hónap alatt megkeresni az egész éves megélhetésüket, a holtszezonban legtöbbjük más munkára vagy külföldi munkavállalásra kényszerül. A tóparti árak magas szintjét nem a vállalkozók kapzsisága, hanem a rövid szezonból fakadó strukturális problémák, a súlyos munkaerőhiány és a szűkös megtérülési idő magyarázza, miközben a tengerparti nyaralásokhoz viszonyított árelőny egyre inkább szűkül - írja a G7.

Makacsul tartja magát az a tévhit, miszerint a Balaton azért drága, mert a helyi vállalkozók a nyári szezon száz napja alatt akarják megkeresni a teljes évi jövedelmüket. Az érintettek küzdenek ezzel a negatív megítéléssel, ezért elkezdték megszervezni saját érdekvédelmi szövetségüket. A formálódó együttműködés célja az egységes fellépés és a magyar tenger romló hírnevének javítása, legfőképpen pedig annak tisztázása, hogy a nyár végén ők sem dőlnek hátra.

Bár sokan vitatják a Balaton drágaságát, a horvátországi nyaralással való összehasonlítást igazságtalannak tartják. A statisztikák igazolják ugyan, hogy a hazai tópart még mindig olcsóbb a külföldi tengerpartoknál, a különbség azonban drasztikusan lecsökkent.

Míg jó tíz évvel ezelőtt Horvátországban a magyarok naponta több mint kétszer annyit költöttek, mint a Balatonnál, a statisztikai adatok szerint 2025-re ez a különbség mindössze 17 százalékra olvadt.

– ecseteli a cikk, amely hozzáteszi: ez a tendencia 2026-ban is folytatódik, ráadásul az erős forint viszonylag olcsóbbá tette a külföldi utazásokat, tovább rontva ezzel a belföldi turizmus versenyképességét.

A helyi gazdasági szereplők egyöntetűen állítják, hogy a nyári bevételekből képtelenség egész évben megélni. A kimerítő idény utáni rövid, általában egy-két hetes pihenőt követően a legtöbben folytatják a munkát. Különösen a vendéglátók körében népszerű, hogy a téli hónapokra az osztrák síszezonba mennek dolgozni, amivel nemcsak stabil bevételt szereznek, hanem a nyelvtudásukat is fejlesztik.

Mások az építőiparban helyezkednek el, őszi-téli vásárokon árusítanak, vagy éppen sportedzőként dolgoznak a környéken. A kilencvenes évek óta lényegében teljesen kikopott az a vállalkozói réteg, amely megtehette, hogy ősztől tavaszig a tartalékaiból éljen.

Ha a vállalkozók nem nyerészkednek, miért érzékelik a vendégek mégis irreálisan magasnak az árakat? – teszik fel a kérdést az elemzésben.

EZ IS ÉRDEKELHET Sokk a Balatonnál: elszállnak a fagyiárak, már idén jöhet a 700 forintos gombóc A Balatonnál már március közepén beindult a fagylaltszezon, és az első hétvégék forgalma alapján úgy tűnik, idén is tömegek indulnak a tópartra egy gombóc hűsítőért.

A válasz a balatoni turizmus strukturális nehézségeiben rejlik, amelyek közül az egyik legfőbb a munkaerőhiány. A foglalkoztatás jelentősen megdrágult, ráadásul a rövid szezon miatt a dolgozókat nem lehet egész évben bejelentett munkaviszonyban megtartani. Ez hatalmas fluktuációt eredményez, így a vállalkozóknak minden nyár elején elölről kell kezdeniük a toborzást és a betanítást, ami komoly pluszköltségekkel jár. Emellett a beruházások megtérülése is torzul.

Egy balatoni étteremnek vagy büfének három-négy hónap alatt kell kitermelnie a drága berendezések vagy építkezések költségeit, szemben egy egész évben nyitva tartó fővárosi hellyel.

Bár az "egész éves Balaton" koncepciója elvileg megoldást nyújthatna ezekre a problémákra, a legtöbb vállalkozó szerint a holtszezonban történő nyitvatartás a gyér forgalom miatt jelenleg csak veszteséget termelne.

Ezek a strukturális nehézségek – a munkaerőhiány és a rövid megtérülési időből fakadó áremelkedés – már a balatoni turizmus jövőjét veszélyeztetik. Ha az ágazat nem talál érdemi megoldást ezekre a kihívásokra, a magyar tenger versenyképességének romlása az elkövetkező években tovább gyorsulhat.