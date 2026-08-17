Folytatódik a reptéri sztrájk-sorozat Európában: már 150 járatot töröltek és több ezer poggyászt kell még előkeríteni

A barcelonai fő repülőtér földi kiszolgáló személyzetét – köztük a poggyászkezelőket – képviselő szakszervezet sztrájkja továbbra is tart, annak ellenére, hogy a dolgozók hivatalosan már csaknem két hete szüntették be a munkát - írja a Travel Market Report. Spanyol sajtóbeszámolók szerint több mint 3000 poggyász vár még arra, hogy tulajdonosaik visszakapják, miközben a hónap elején kezdődött reptéri sztrájk alatt már több mint 150 járatot töröltek.

A Groundforce Barcelona mintegy 1200, többek között check-in-, beszállási, poggyászkezelési és repülőtéri forgalmi feladatokat ellátó munkavállalója augusztus 16-án, vasárnap is sztrájkolt a Josep Tarradellas Barcelona–El Prat repülőtéren (BCN). A La Vanguardia szerint egyes utasok akár öt órát is vártak arra, hogy megtalálják feladott poggyászukat, miközben az El Prat 1-es és 2-es termináljának poggyásztárolói folyamatosan telnek meg csomagokkal, és egyelőre „semmi jele a megoldásnak” - írja a lap.

A La Vanguardia szakszervezeti szóvivőre hivatkozva arról számolt be, hogy a vezetőség és a dolgozók képviselői július 24. óta nem folytattak tárgyalásokat. A Groundforce egy magántulajdonú vállalat, amely olyan légitársaságcsoportok számára végez logisztikai és földi kiszolgálási feladatokat a barcelonai repülőtéren, mint a Lufthansa, az Air France–KLM és a Qatar Airways. A vállalatot közvetlenül ezek a légitársaságok szerződtetik, a jelenlegi konfliktus pedig a munkavállalókat képviselő szakszervezet és a vezetőség között alakult ki.

Egyelőre nincs becslés arra vonatkozóan, mikor érhet véget a sztrájk. A dolgozókat képviselő szakszervezet továbbra is reformokat követel, többek között a létszám növelését, a munkaterhelés csökkentését és szigorúbb biztonsági előírásokat.

A spanyol repülőtereket üzemeltető Aena arra kéri a repülőtéren áthaladó utasokat, hogy „közvetlenül a légitársaságoknál ellenőrizzék járatuk állapotát, és a várható poggyászkésések miatt a legfontosabb tárgyaikat kézipoggyászban vigyék magukkal”. Bár a késések és a poggyászokkal kapcsolatos problémák várhatóan továbbra is fennállnak, a repülőtér a sztrájk alatt is üzemel. A spanyol közlekedési minisztérium kötelező minimális szolgáltatási szinteket írt elő, amelyek alapján a Groundforce-nak az útvonaltól függően a szokásos működés 35–80 százalékát fenn kell tartania.

Nem ez az egyetlen reptéri sztrájk jelenleg

Nem csak a Groundforce sztrájkja nehezíti a közlekedést most Spanyolországban, illetve ezáltal Európa és a világ számos repterén: a Saerco légiforgalmi irányítói sztrájkja is 9 spanyol repülőteret érint jelenleg az AirportStrikes.eu információi szerint. Az USCA és a CCOO határozatlan idejű sztrájkot hirdetett a Saerco által üzemeltetett tornyokban személyzeti és biztonsági aggályok miatt, miután a tárgyalások 2026. április 16-án megszakadtak. Érintett tornyok: Jerez (XRY), Sevilla (SVQ), Vigo (VGO), A Coruña (LCG), Madrid-Cuatro Vientos (nincs IATA), El Hierro (VDE), Fuerteventura (FUE), Lanzarote (ACE), La Palma (SPC).

Viszont a Közlekedési Minisztérium április 17-től 100%-os minimális szolgáltatást határozott meg, ami a gyakorlatban a sztrájkot "sin efecto"-vá (üzemi hatás nélkülivé) tette.

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Szeptemberben további sztrájkok várhatók a reptereken. Az ADR Security által a római Fiumicino (FCO) és Ciampino (CIA) repülőtereken alkalmazott biztonsági személyzet 2026. szeptember 13-ra hirdetett sztrájkot. A pisai és firenzei repülőtereken működő Toscana Aeroporti, a GH Toscana és a Consulta földi kiszolgálói pedig 4 órás sztrájkot tartanak 2026. szeptember 13-án 11:00 és 15:00 óra között, az USB Lavoro Privato bejelentése alapján.

Az ENAV légiforgalmi irányító személyzete a bolognai repülőtéren négyórás sztrájkot tart 2026. szeptember 15-én, 13:00 és 17:00 óra között. Az utasoknak fel kell készülniük esetleges késésekre vagy menetrendváltozásokra ebben az időszakban. Ugyancsak ebben az időpontban lesz egy négyórás sztrájk Bolognában szeptember 30-án is, ezt is az ENAV hirdette meg.

Az ENAV szeptember 30-ra a bari reptéren is sztrájkot hirdetett 13:00 és 17:00 óra között. Ezzel egy időben a Techno Sky személyzete szintén 4 órás országos sztrájkot tart, mely ugyancsak az olasz reptereket érintheti. A sztrájk várhatóan helyi idő szerint 13:00 és 17:00 óra között lesz.