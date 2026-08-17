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Figyelem viharjelzés! Szélcsend a közeledő zivatarfront előtt.
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Frissült a riasztás, brutál viharokkal csap le a hidegfront Magyarországra: csak ezek a megyék úszhatják meg

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 15:20

Frissítette a veszélyjelzést a Hungaromet: a korábban vártnál nagyobb területen csaphatnak le heves zivatarok Magyarországon. A hidegfront nyugat felől érkezik, a viharokat pedig viharos szél, jégeső és felhőszakadás is kísérheti, helyenként akár 90 kilométer/órát meghaladó széllökésekkel.

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Hétfő hajnalban még tizennégy vármegyére adott ki elsőfokú riasztást a Hungaromet a várható viharok miatt, azóta azonban frissítették a veszélyjelzést. A legújabb előrejelzés szerint ugyanis a korábban vártnál nagyobb területen alakulhatnak ki heves zivatarok.

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A meteorológusok tájékoztatása szerint késő délutántól, illetve az esti órákban egy közeledő hidegfront miatt nyugat felől egyre nagyobb eséllyel törhetnek ki zivatarok. Az esti és késő esti órákban a front mentén, valamint annak közvetlen előterében többfelé lehet számítani viharokra, elsősorban az ország nyugati és déli részén.

A friss figyelmeztetés. Forrás: met.huA friss figyelmeztetés. Forrás: met.hu

A zivatarokat általában 60–80 kilométer/órás viharos széllökések, jégeső és intenzív csapadék kísérheti. Az északnyugati határ közelében, illetve délen azonban hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Ezekben a térségekben akár 85–90 kilométer/órát meghaladó széllökésekre és nagyobb méretű jégre is fel kell készülni.

Kedd hajnalára a záporok és zivatarok súlypontja fokozatosan a keleti országrészre helyeződik át, ahol továbbra is előfordulhatnak zivatarok. Kedd délután már elsősorban nyugaton és délnyugaton lehetnek elszórtan zivatarok, köztük egy-egy intenzívebb cellával. Ezek környezetében 55–75 kilométer/órás erős, időnként viharos széllökések, apró szemű jég és intenzív csapadék is előfordulhat.

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Kedden nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, miközben északkeleten szakadozottabbá, gomolyosabbá válhat az ég. Záporokra elsősorban az északkeleti országrészben lehet számítani, de a Dunántúlon is előfordulhat eső és zápor, délnyugaton pedig zivatar is kialakulhat.

Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős széllökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 23 és 29 fok között alakul.
Címlapkép: Getty Images
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