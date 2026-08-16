Távozik az RTL-től Heer Orsolya, a csatorna egyik népszerű híradósa, aki a jövőben a megújuló közmédiánál folytathatja televíziós pályafutását.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 16.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. augusztus 16.
Névnap
Ábrahám
Friss hírek
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Országos középtávú előrejelzés
2026.08.17: Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még sok napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A déli szél néhol megélénkül, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
2026.08.18: Reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak, majd napközben ott is napos, gomolyfelhős idő várható. Reggelig a déli és keleti tájakon még lehet zápor, zivatar, napközben csak kevés helyen alakulhat ki csapadék. Az északnyugati, északi szél nagy területen erős lesz. A hajnali 11, 17 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.08.15)
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