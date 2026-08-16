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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 16.)
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 16.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 16. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. augusztus 16.

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<h2>Ötöslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 15.<br> Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>1, 24, 44, 54, 74</b><br> Joker: <b>368412</b> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5-ös találat: 0 db<br> 4-es találat: 20 db<br> 3-as találat: 1998 db<br> 2-es találat: 59362 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46050 Ft
MOL: 4960 Ft
RICHTER: 13000 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.08.17: Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még sok napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A déli szél néhol megélénkül, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.

2026.08.18: Reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak, majd napközben ott is napos, gomolyfelhős idő várható. Reggelig a déli és keleti tájakon még lehet zápor, zivatar, napközben csak kevés helyen alakulhat ki csapadék. Az északnyugati, északi szél nagy területen erős lesz. A hajnali 11, 17 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.08.15)

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