Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 16.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. augusztus 16.

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 15.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 24, 44, 54, 74

Joker: 368412 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 20 db

3-as találat: 1998 db

2-es találat: 59362 db



OTP: 46050 Ft

MOL: 4960 Ft

RICHTER: 13000 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.08.17: Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még sok napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A déli szél néhol megélénkül, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.

2026.08.18: Reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak, majd napközben ott is napos, gomolyfelhős idő várható. Reggelig a déli és keleti tájakon még lehet zápor, zivatar, napközben csak kevés helyen alakulhat ki csapadék. Az északnyugati, északi szél nagy területen erős lesz. A hajnali 11, 17 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.08.15)

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