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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 17.)
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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 17.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. augusztus 17., hétfő.

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Friss hírek

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USD: 313.06 Ft

<h2>Hatoslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 13.<br> A Hatoslottó nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>10, 19, 21, 27, 33, 36</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 6-os találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 18 db<br> 4-es találat: 1059 db<br> 3-as találat: 16933 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46050 Ft
MOL: 4960 Ft
RICHTER: 13000 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.08.18: Reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben az északkeleti megyéket leszámítva sok napsütés és csak kevés gomolyfelhő várható. Az éjszaka második felében a Dunától keletre, napközben már csak északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati, északi szél nagy területen megerősödik. A hajnali 11, 18 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.08.19: Napos idő várható gomolyfelhővel. Kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél főleg a Dunántúlon lesz élénk. Hajnalban 10, 19, délután általában 28, 33 fok várható. északkeleten lehet ennél kissé hűvösebb.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni. (2026.08.16)

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