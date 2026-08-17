Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 17.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. augusztus 17., hétfő.

Névnap

Jácint

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 362.77 Ft

CHF: 385.93 Ft

GBP: 424.35 Ft

USD: 313.06 Ft



Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 13.

A Hatoslottó nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:

10, 19, 21, 27, 33, 36

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 18 db

4-es találat: 1059 db

3-as találat: 16933 db



OTP: 46050 Ft

MOL: 4960 Ft

RICHTER: 13000 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.08.18: Reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben az északkeleti megyéket leszámítva sok napsütés és csak kevés gomolyfelhő várható. Az éjszaka második felében a Dunától keletre, napközben már csak északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati, északi szél nagy területen megerősödik. A hajnali 11, 18 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.08.19: Napos idő várható gomolyfelhővel. Kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél főleg a Dunántúlon lesz élénk. Hajnalban 10, 19, délután általában 28, 33 fok várható. északkeleten lehet ennél kissé hűvösebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni. (2026.08.16)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!