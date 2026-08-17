Hidegfront érkezik hétfőn Magyarországra, amely késő délutántól egyre több helyen hozhat zivatarokat.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 17.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. augusztus 17., hétfő.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.08.18: Reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben az északkeleti megyéket leszámítva sok napsütés és csak kevés gomolyfelhő várható. Az éjszaka második felében a Dunától keletre, napközben már csak északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati, északi szél nagy területen megerősödik. A hajnali 11, 18 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
2026.08.19: Napos idő várható gomolyfelhővel. Kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél főleg a Dunántúlon lesz élénk. Hajnalban 10, 19, délután általában 28, 33 fok várható. északkeleten lehet ennél kissé hűvösebb.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni. (2026.08.16)
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