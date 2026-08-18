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Bejelentette Vitézy Dávid: rengeteg pénzt sikerült visszaszereznie az államnak - itt vannak a részletek
A Duna Aszfalt Zrt. 58,6 milliárd forintot fizet vissza az államnak a mohácsi Duna-híd építésére korábban felvett előlegből. A kivitelező és a Közlekedési és Beruházási Minisztérium új megállapodása értelmében a felek a jövőben a ténylegesen elvégzett munkákhoz igazodó, havi elszámolásra térnek át.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése, valamint a vállalat közleménye szerint a felek módosították a szerződést, és egy korábbi, június 22-i fordulónappal elszámoltak egymással.
A megegyezés alapján a Duna Aszfalt visszatéríti a még a választások előtt folyósított, kiugróan magas, 98 százalékos előleg azon részét, amelyet eddig nem fedezett valós műszaki teljesítés. Az új feltételek szerint a kivitelező ezentúl legfeljebb a hátralévő vállalkozói díj 20 százalékát, azaz nettó 45 milliárd forintot kaphat meg előlegként, a további kifizetések pedig szigorúan az adott időszakban elvégzett munkákhoz kapcsolódnak.
Vitézy felidézte, hogy a projektet még Lázár János indította el bruttó 371 milliárd forintos költséggel, ráadásul olyan túlzó műszaki tartalommal, amelyet a kezdetben titkosított, majd később nyilvánosságra került hatástanulmányok is indokolatlannak tartottak.
A kormány még idén júniusban rendelte el a beruházás teljes körű felülvizsgálatát, mivel a korábbi tanulmányok alapján a híd és a kapcsolódó úthálózat kétszer két sávos kialakítását a forgalmi adatok nem támasztották alá. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hídépítés nem áll le. A projekt már visszafordíthatatlan fázisba ért, és az új minisztériumi vezetés a korábbi ígéretéhez híven nem hagy hátra befejezetlen torzókat.
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Címlapfotó: MTI/Purger Tamás
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