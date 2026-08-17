Kiadták a riasztást: kíméletlen ítéletidő csap le Magyarországra, jéggel és brutális széllel érkezik a felfrissülés

Hidegfront érkezik hétfőn Magyarországra, amely késő délutántól egyre több helyen hozhat zivatarokat, viharos szelet, jégesőt és intenzív csapadékot.

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint késő délutántól, estétől egy hidegfront érkezik nyugat felől, amely egyre több helyen okoz majd zivatarokat.

A déli órákig főként az ország nyugati és északi harmadán fordulhat elő egy-egy zivatar, kora estig pedig elsősorban a nyugati és középső országrészben alakulhatnak ki elszórtan viharok. Ezeket 60–80 kilométer/órás széllökések, 1–2 centiméternél kisebb jég és 10–25 milliméter intenzív csapadék kísérheti.

Forrás: HungaroMet

Ugyanakkor egy-egy komolyabb zivatar sem kizárt, ezek környezetében 85–90 kilométer/órát meghaladó széllökések és 25–30 milliméternél is több csapadékot hozó felhőszakadás fordulhat elő. Az éjszaka folyamán a zivatartevékenység egyre inkább az ország keleti és északkeleti részére helyeződhet át.

Mindeközben a nem tűnik el teljesen, hiszen hétfőn az Alföld jelentős részén 25 fok körül vagy afelett alakulhat a napi középhőmérséklet.