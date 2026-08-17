Kiadták a riasztást: kegyetlen, ami az időjárásban jön, milliók szervezetét kínozza meg a hirtelen jött változás

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Hétfőn egy érkező hidegfront és a helyenként még kitartó kánikula kettős terhelést ró a szervezetre, miközben a parlagfű pollenkoncentrációja már országszerte közepes, néhol magas szintet ér el. A fejfájás és a keringési panaszok mellett a déli órákban az erős UV-sugárzásra, valamint a megfelelő folyadékpótlásra is figyelni kell - írja az időkép.
Napközben a hidegfront egyre többfelé érezteti a hatását, ami görcsös panaszokat, vérnyomás-ingadozást és keringési problémákat válthat ki. A szelesebb vidékeken élők ingerlékenységet, nyugtalanságot és erősödő fejfájást tapasztalhatnak. Mivel a kánikula még nem szűnt meg mindenhol, a gyors délelőtti felmelegedés miatt sokaknál migrén, fáradékonyság, tompaság és dekoncentráltság léphet fel, továbbá felerősödhetnek a gyulladásos tünetek is.
A naposabb tájakon 11 és 16 óra között erős lesz az UV-sugárzás, ezért elengedhetetlen a bőr gondos védelme. A napszúrás elkerülése érdekében kerüljük a tartósan tűző napon való tartózkodást, emellett kiemelten fontos a szervezet bőséges folyadékellátása.
Az allergiások számára nehézséget jelent, hogy a parlagfű pollenje országszerte tüneteket okozó, közepes, helyenként pedig már magas koncentrációban van jelen a levegőben.
Szintén közepes tartományban alakul a csalánfélék, a kenderfélék, valamint az üröm pollenszáma. Alacsonyabb mértékben ugyan, de a pázsitfüvek, az útifű, a lórom, a libatopfélék és a hárs pollenje is megtalálható a levegőben.
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