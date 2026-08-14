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Teljes napfogyatkozás. Napfogyatkozáskor a Hold eltakarja a Napot. Napfogyatkozás
Utazás

Megvan a dátum: ekkor lesz újra teljes napfogyatkozás, már most érdemes rá készülni

Pénzcentrum
2026. augusztus 14. 19:30

Szerdán teljes napfogyatkozás volt megfigyelhető, és akik átélték a ritka égi jelenséget, joggal gondolkodhatnak azon, mikor nyílik lehetőség a következő hasonló élményre. Az előkészületeket mindenesetre érdemes időben elkezdeni.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ahogy a Pénzcentrum is írt róla, pár napja látványos, részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg Magyarország felett, amelyet az éjszaka folyamán a Perseidák meteorrajának tetőzése követett. Az augusztus 12-i teljes napfogyatkozás sávja Grönlandon, Izlandon és Spanyolországon haladt át, ahol a Hold teljesen eltakarta a Napot, percekre sötétségbe borítva a nappali égboltot. A teljességi fázis élménye – amikor a Nap koronája szabad szemmel is láthatóvá válik – a csillagászati jelenségek között is egyedülálló, és a szemtanúk számára életre szóló emléket jelent.

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A napfogyatkozási turizmus az elmúlt években egyre népszerűbbé vált, így a teljességi sávban fekvő szálláshelyek jellemzően hónapokkal, sőt évekkel korábban megtelnek. Aki lemaradt a szerdai eseményről, vagy a látottak hatására szeretne újra átélni egy hasonló látványosságot, annak már most érdemes foglalkoznia a szállásfoglalással és az utazás megtervezésével.

A következő teljes napfogyatkozás 2027. augusztus 2-án lesz megfigyelhető, amelynek vonulási sávja Észak-Afrikán és a Közel-Keleten halad majd át, érintve többek között Spanyolország déli csücskét, Marokkót, Algériát, Tunéziát, Líbiát és Egyiptomot. A dél-európai és észak-afrikai helyszínek a kedvező időjárási viszonyok miatt különösen vonzóak lehetnek az égi jelenséget hajszoló utazók számára - írta a CNN.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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