Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 18.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. augusztus 18.

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Deviza árfolyam

EUR: 364.29 Ft

CHF: 387.83 Ft

GBP: 426.17 Ft

USD: 314.78 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 46000 Ft

MOL: 4970 Ft

RICHTER: 13000 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.08.19: Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel. Az ország északnyugati, északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másutt kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél többfelé megélénkül. Hajnalban 11, 19, délután 27, 33 fok várható.

2026.08.20: Gomolyfelhős, napos idő várható. Nagyobb eséllyel az ország északnyugati, északi felén fordulhat elő zápor, zivatar. A délnyugati szelet élénk lökések kísérik. Hajnalban 12, 22, délután 30, 36 fok valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hideg- és a melegfrontra érzékenyeket is megterheli az időjárás. Sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevőknél megnövekedhet a reakcióidő, fokozott óvatosság szükséges! (2026.08.17)

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