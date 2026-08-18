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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 18.)
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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 18.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 18. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. augusztus 18.

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Befektetés, tőzsde

OTP: 46000 Ft
MOL: 4970 Ft
RICHTER: 13000 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.08.19: Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel. Az ország északnyugati, északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másutt kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél többfelé megélénkül. Hajnalban 11, 19, délután 27, 33 fok várható.

2026.08.20: Gomolyfelhős, napos idő várható. Nagyobb eséllyel az ország északnyugati, északi felén fordulhat elő zápor, zivatar. A délnyugati szelet élénk lökések kísérik. Hajnalban 12, 22, délután 30, 36 fok valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hideg- és a melegfrontra érzékenyeket is megterheli az időjárás. Sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevőknél megnövekedhet a reakcióidő, fokozott óvatosság szükséges! (2026.08.17)

Akciók

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