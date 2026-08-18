Drámaian bezuhan ma a hőmérséklet, durva szélviharra is számítani kell - ez várható ma az időjárásban

Véget ért a kánikula, szelesebb és frissebb idő váltja fel az eddigi hőséget. Kedden egy hidegfront okozhat egészségügyi panaszokat, miközben az erősödő légmozgás miatt országszerte emelkedik a parlagfű pollenkoncentrációja. Szerdára azonban visszatér a felmelegedés és a nyárias idő.

Kedden, augusztus 18-án túlnyomóan napos időre számíthatunk, bár a délután második felében és az esti órákban északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű, viszont az erős északnyugati szél miatt jelentősen felfrissül a levegő. A csúcshőmérséklet a hajnali 17 fok után mindössze 24 fok körül alakul, így országszerte fellélegezhetünk a hőség nyomán.

Holnap a nap első felében a felhősebb tájakon – főként a Dunántúlon és északon – még előfordulhat kisebb eső vagy zápor, de napközben már visszatér a száraz, napos idő. A nyugati, délnyugati szelet továbbra is élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A friss, 10 és 18 fok közötti hajnalt követően gyors melegedés kezdődik, délutánra már 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk.

Az időjárás-változás megviselheti a frontérzékenyeket, mivel kedden hidegfronti hatás érvényesül. Sokan tapasztalhatnak fejfájást, vérnyomás-ingadozást, valamint keringési és görcsös panaszokat. A többfelé szeles idő tovább fokozhatja a tüneteket, emellett ingerlékenységet és nyugtalanságot is kiválthat.

Az allergiások számára kedvezőtlen időszak következik. A parlagfű pollenkoncentrációja már országszerte elérte a tüneteket okozó közepes szintet, a szeles időjárás miatt pedig a következő napokban egyre több helyen éri el a magas tartományt. A csalán- és kenderfélék, valamint az üröm pollenje szintén közepes mennyiségben van jelen a levegőben.

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