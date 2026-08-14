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Utazás

Fillérekért is elmenekülhetsz a pokoli hőség elől: ebbe a mesés északi országba utaznak most a legtöbben

Pénzcentrum
2026. augusztus 14. 15:01

A nyár első nagy hőhulláma alatt még eszünk ágában sem volt hűvösebb helyre menekülni, július végére azonban már többeknek lett elege a kánikulából. Friss adatok szerint az első hőkupola idején továbbra is a mediterrán úti célok voltak érdekesek a magyaroknak, míg a második alatt már látványosan megugrott az érdeklődés Riga, Oslo, Tallinn és Bergen iránt, és a foglalásokban is erősödött a hűvösebb úti célok súlya. A coolcation trend tehát már a magyar utazóknál is tetten érhető, de még messze van attól, hogy tömegesen elcserélnénk egy mediterrán nyaralással.

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A június végi - július eleji hőhullám alatt 2,6 százalékkal több repülőjegy-keresést indítottak Magyarországról a Kiwi.com-on, mint az azt megelőző hat napban, de a forróság ellenére továbbra is a mediterrán térség volt a vonzó. Miközben Törökországra 12,7 százalékkal, Portugáliára 10,9 százalékkal, Spanyolországra 7,9 százalékkal, Görögországra pedig 7,7 százalékkal több keresés érkezett, a hűvösebb úti célok iránti érdeklődés 2 százalékkal csökkent.

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Július végére lett elég a forróságból?

Ezzel szemben a július 30. és augusztus 6. közötti hőhullám alatt összességében 4,1 százalékkal csökkent ugyan a repülőjegy-keresések száma az azt megelőző nyolc naphoz képest, a hűvösebb idővel kecsegtető európai országok iránt viszont éppen ugyanennyivel nőtt az érdeklődés.

A városok közül Riga vitte a prímet közel 20 százalékos növekedéssel. Oslóba 18,1 százalékkal, Tallinnba 14 százalékkal, Bergenbe pedig 13,7 százalékkal nőtt a keresések száma. Országos szinten Lettország (+19,9%), Észtország (+14%) és Norvégia (+9,9%) emelkedett ki, de Dánia és Svédország is több magyar utazót kezdett érdekelni.

És nem csak nézelődtünk. A második hőkupola idején 3,2 százalékkal több magyar vett repülőjegyet, mint az azt megelőző nyolc napban, miközben a hűvösebb úti célokra utazó magyarok száma 16,1 százalékkal nőtt.

Szépen kirajzolódik tehát az a trend, hogy a magyarok a kánikulában egyre inkább keresik a coolcation helyszíneket, de arról nincs szó, hogy hirtelen lecserélnék a mediterrán nyaralást egy északi vakációra. Augusztus első napjaira minden huszadik magyar választott hűvösebb úti célt

 – mondta Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere.

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Ennyibe kerül elrepülni hűsölni

A hűvösebb nyári kiruccanás ráadásul nem feltétlenül kerül többe egy klasszikus nyaralásnál. Ami a repülőjegyek árait illeti, a Kiwi.com idei nyári foglalási adatai alapján Dánia bizonyult a legkedvezőbb árú hűvösebb úti célnak: az oda utazók átlagosan 139 eurót fizettek fejenként a repülőjegyükért és a hozzá vásárolt kiegészítő szolgáltatásokért. Észtország esetében 154, Svédországnál 165, Írországnál 197, Norvégiánál pedig 232 euró volt ez az összeg. Izland már jóval nagyobb költségvetést kíván, az oda utazók átlagosan 403 eurót fizettek.

Ha városban gondolkodunk, Tallinn 154, Göteborg 153, Stockholm 157, Dublin pedig 196 eurós átlaggal szerepel az idei nyári foglalások között, Oslo és Bergen pedig nagyjából 200 euróba került utasonként.

Dánia lehet a coolcation nyertese

A pillanatnyi hőhullámreakció egy dolog, de vajon az egész nyáron látszik már a coolcation hatása? Egyelőre csak óvatosan. Június 1. és augusztus 6. között továbbra is a klasszikus nyári úti célok nőttek a leggyorsabban. Törökországba több mint kétszer annyi magyar utas foglalt, mint tavaly ugyanekkor, Albániába 84,9, Spanyolországba pedig 74,3 százalékkal többen utaztak.

Van azonban egy északi kivétel: Dánia. Idén nyáron 53,5 százalékkal több magyar választotta, mint tavaly ugyanebben az időszakban, és ezzel egyetlen hűvösebb úti célként bekerült a leggyorsabban növekvő országok közé.

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Címlapkép: Getty Images
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