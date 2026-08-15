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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 15.)
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 15.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 15. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. augusztus 15., szombat.

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USD: 313.75 Ft

<h2>Eurojackpot</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 14.<br> Az Eurojackpot nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>5, 26, 28, 30, 40</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5+2-ös találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 0 db<br> 4+2-es találat: 0 db<br> 4+1-es találat: 17 db<br> 4-es találat: 18 db<br> 3+2-as találat: 29 db<br> 3+1-as találat: 607 db<br> 2+2-es találat: 504 db<br> 3-as találat: 1205 db<br> 1+2-es találat: 2864 db<br> 2+1-es találat: 9305 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46050 Ft
MOL: 4960 Ft
RICHTER: 13000 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.08.16: Többnyire derült, napos idő várható, késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél megélénkül. Délutánra általában 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.08.17: Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél néhol megélénkül, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

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Akciók

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