A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 530,45 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel, történelmi csúcson, 150 552,70 ponton zárt pénteken.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 15.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. augusztus 15., szombat.
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Friss hírek
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Országos középtávú előrejelzés
2026.08.16: Többnyire derült, napos idő várható, késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél megélénkül. Délutánra általában 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
2026.08.17: Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél néhol megélénkül, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.08.14)
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