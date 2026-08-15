Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 15.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. augusztus 15., szombat.

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 14.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 26, 28, 30, 40

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 17 db

4-es találat: 18 db

3+2-as találat: 29 db

3+1-as találat: 607 db

2+2-es találat: 504 db

3-as találat: 1205 db

1+2-es találat: 2864 db

2+1-es találat: 9305 db



OTP: 46050 Ft

MOL: 4960 Ft

RICHTER: 13000 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.08.16: Többnyire derült, napos idő várható, késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél megélénkül. Délutánra általában 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.08.17: Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél néhol megélénkül, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.08.14)

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