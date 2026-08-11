Iszonyatos kiütés, a sarokba repült az ír bokszoló áldozata: ilyet nem látsz mindennap, mutatjuk a videót

Owen O'Neill a legelső menetben nézett bele Steve McKenna jobbhorgába, minek következtében szabályosan berepült a ring sarkába.

Az ír bokszoló, Steve McKenna egy egészen elképesztő kiütést mutatott be szombaton, a Zuffa Boxing 10 elnevezésű gálán: a videó a közösségi médiában is gyorsan terjedt el.

A harcos a legelső menetben úgy találta el ellenfelét, hogy az szabályosan berepült a sarokba - természetesen a meccs azonnal véget is ért. A látványos KO-t itt mi is megmutatjuk:

Stevie McKenna menedzsere, Mike Borao megerősítette, hogy az ír ökölvívó a látványos győzelem után teljes mértékben a Callum Walsh elleni összecsapásra összpontosít, miután látványos kiütéssel győzte le Owen O'Neillt a dublini Zuffa Boxing 10 gálán.

Stevie jelenleg egyetlen mérkőzésre fókuszál, Callum Walsh ellen akar kiállni egy nagy stadionban, Írországban vagy New Yorkban. Csak erről beszél

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– nyilatkozta Borao a Sky Sportsnak. A menedzser hozzátette, hogy a dublini közönség reakciója egyértelművé tette a meccs iránti óriási érdeklődést, amikor McKenna a győzelme után megkérdezte a nézőket, hogy ezt szeretnék-e látni legközelebb.

Borao azt is elárulta, hogy McKenna nyitott lenne egy esetleges összecsapásra a WBA-világbajnok Erislandy Larával is, ami súlycsoportváltást jelentene számára. A végső döntést a Zuffa Boxinggal közösen hozzák meg - ez a szervezet egyébként a UFC-t is gründoló milliárdos sportvállalkozó, Dana White tulajdonában van.